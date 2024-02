Je to poslední šance vyhnat ekofanatiky. Babiš o Green Dealu a eurovolbách

Babiš mluví také o Green Dealu nebo nadcházejících volbách do europarlamentu. „Toto bude poslední šance vyhnat ekofanatiky a vítače a vrátit EU k myšlenkám, na kterých byla založena – na svobodě, volném pohybu, demokracii, prosperitě a rovnosti jednotlivých členských zemí,“ zhodnotil Babiš.

Pane předsedo, jak se díváte na současné protesty zemědělců?

Nedivím se jim. Na zemědělce jsou v Evropě kladeny vyšší a vyšší požadavky a omezení, jež musí plnit a dodržovat. A to bez ohledu na to, jak se jim díky zpackané klimatické a energetické politice, ale hlavně Green Dealu, zvedají nákladové položky, kvůli kterým začínají být cenově nekonkurenceschopní vůči dováženým komoditám ze zemí, které nejsou součástí EU, hlavně z Ukrajiny, kde jejich zemědělci a zpracovatelé nemusí plnit tak náročná kritéria.

Protesty jsou tedy oprávněné?

V každém případě jsou pochopitelné. Zemědělci chtějí vyrábět potraviny, ale evropští úředníci jim to znemožňují, což platí i u protestů našich zemědělců. Je jen chyba, že oni se neumějí sjednotit, protože pak by byli silnější a vláda by je nemohla ignorovat. Teď místo toho, aby s nimi jednala, tak je lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra označuje za kolaboranty a mává dopisem, který se nakonec ukáže jako podvrh. To je naprosto neskutečné.

Jako majitel největšího zemědělsko-potravinářského koncernu Agrofert s protesty souhlasíte?

Agrofert neřídím ani neovládám, dal jsem ho do svěřenského fondu, ale to dobře víte. Souhlasím s tím jako Andrej Babiš. Ale nesouhlasím s tím, jak to udělali. Měli se sjednotit, aby vláda musela hájit zájmy vlastních producentů potravin a nemohla je v rámci svého antibabišismu hodit přes palubu. A ještě je označí za proruské a pátou kolonu, aby je v očích veřejnosti diskvalifikovala. Přitom požadavky zemědělců jsou oprávněné. Zelení šílenci v Evropské komisi nechtějí, aby vyráběli potraviny. Místo toho mají nechat půdu ladem. Zvedá se počet obyvatel na planetě, ale Brusel chce omezovat chovy skotu a prasat, což je nesmysl. Také rostou počty dobytka v zemích, kam Green Deal nezasahuje a kde čekají, až bude Evropa úplně nesoběstačná a oni vlétnou na náš trh.

Bylo tedy chybné přijmout na evropské úrovni závazek nulových emisí do roku 2050?

To nebyla chyba, ale stupidita. Nejenže nejsou ještě ani vyhodnocené závěry závazků do roku 2030, ale už Evropská komise stanovuje cíle do roku 2050, což ukazuje na celý problém Green Dealu a všech na něj navázaných politik – zdravý rozum nahradilo zelené dogma.

Green Deal jste ale coby premiér schválil vy. Byla to chyba?

To je snad stokrát zopakovaná lež, kterou opakuje Vondra a premiér Fiala a vy to teď opakujete po nich. Nic jsem neschválil, podpořil jsem obecnou deklaraci, že chceme chránit životní prostředí, a to platí. Ta konkrétní opatření, která z toho udělala tu zelenou šílenost, ta se tam schválila až během českého předsednictví vlády Petra Fialy. Já jsem naopak vyjednal výjimku pro ČR a získal peníze navíc. Díky tomu, má ČR možnost čerpat fondy, ale tato ekonomicky negramotná vláda to ani pořádně neumí.

Může ještě dojít ke změně Green Dealu? Třeba po červnových volbách do Evropského parlamentu?

Já v to pevně věřím. A nejen ve změnu podoby Green Dealu, ale i celkového směru, kterým se Evropská unie ubírá. Toto bude poslední šance vyhnat tyhle ekofanatiky a vítače a vrátit EU k myšlenkám, na kterých byla založena – na svobodě, volném pohybu, demokracii, prosperitě a rovnosti jednotlivých členských zemí. Pokud Green Deal zůstane ve stávající formě, tak výrazně poškodí nejen naše zemědělce, ale i celou naši ekonomiku. Jeho cíle jsou naprosto nerealistické a náklady, které z něj budou plynout, budou astronomické. Ve výsledku celá Evropa zchudne. Ztratí konkurenceschopnost a převálcuje ji Asie a Amerika, aniž by dokázala jakkoli pozitivně ovlivnit celosvětové emise CO2.

Jaké změny Green Dealu budou v europarlamentu prosazovat zástupci hnutí ANO?

Takové, které budou ekonomicky rozumné a nebudou ohrožovat naši energetickou nebo potravinovou soběstačnost. Místo zaslepené ideologie musíme ke změnám přistupovat pragmaticky a klást si realistické cíle. Prostě, aby se Green Deal vrátil k původní myšlence, že chceme chránit životní prostředí. Rozhodně si při tom ale nesmíme zničit průmysl a ekonomiku. Nemůžeme jen jít na ruku pošahaným klimatických aktivistům, kteří by nás všechny nejraději nahnali do jeskyní, zakázali nám jezdit autem, létat na dovolenou, topit dřevem a diktovali nám, co máme jíst. Jsem přesvědčen, že EU byla dobrá myšlenka, má smysl, ale musí se radikálně reformovat. Je to důležité pro budoucnost celého našeho regionu. A také celé Evropy.

Když mluvíte o regionu, tak v sousedním Slovensku se blíží prezidentské volby. Jak vnímáte situaci tam?

Myslím, že pro Slovensko je zásadní, aby se prezidentem stal někdo, kdo bude bojovat především za jejich národní zájmy. Aby ochránil suverenitu národa. Někdo, kdo to má tak nastavené a jen neplní úkoly. Z toho mi vychází jako nejlepší kandidát Peter Pellegrini. Měl jsem možnost s ním v minulosti úzce spolupracovat a vím, že v otázce národních zájmů je velmi pevný, byl by pro Slovensko dobrou volbou.

Před pěti lety získalo hnutí ANO ve volbách do Evropského parlamentu šest mandátů, po odchodech vám nyní zbyly tři. Jaké jsou vaše cíle pro červnové volby?

Určitě máme ambici volby vyhrát, stejně jako před pěti lety. Zároveň jsem ale také naše kandidáty varoval, že to nebude nic snadného a že se budou muset v kampani hodně snažit. Nic není jasné.

Hnutí ANO v průzkumech suverénně vede. Obáváte se itak možné prohry?

Ty rozdíly budou podle mě minimální a dost bude záležet na tom, kolik lidí k volbám nakonec přijde. Pokud chceme, aby se Evropa změnila, začala zase lidem pomáhat a ne jim škodit, musí se tam dostat lidi, kteří budou bránit národní zájmy a zdravý rozum. Musíme lidem vysvětlit, že politici SPOLU, STAN a Pirátů svou probruselskou politikou ohrožují naši suverenitu, bezpečnost a prosperitu.

Není to ale jen útok vůči vašim soupeřům?

Ale vždyť tato vláda a především premiér Fiala v EU nikdy nehájili zájmy České republiky, ale Bruselu. Jasně to dokázali během předsednictví EU. To kvůli panu Fialovi prošel ten zrádný migrační pakt, který je pozvánkou stovkám tisíc ilegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky do Evropy. To pan Fiala prosadil zákaz nových aut na spalovací motory v roce 2035 a uvalil emisní povolenky na domácnosti a osobní dopravu.

Co by tedy zástupci ANO udělali jinak?

Na rozdíl od stran pětikoalice bude hnutí ANO vždycky hájit zájmy ČR. My jsme proti předávání dalších pravomocí do Bruselu, chceme zachovat právo veta a nesouhlasíme s přijetím eura na rozdíl od pětikoalice. Trváme na tom, aby v EU rozhodovali prezidenti a premiéři členských zemí, nikoli nikým nevolení úředníci. Klíčová je nejen bezpečnost, tedy boj proti ilegální migraci a ochrana vnějších hranic, ale také soběstačnost v energetice, produkci potravin nebo výrobě léků. A samozřejmě svoboda, která je stále více omezována, ať už jde o svobodu volby, nebo svobodu projevu.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že by chtěl alespoň osm mandátů. S jakým výsledkem byste byl spokojený vy?

Nebudu říkat konkrétní počet. Chci volby vyhrát a získat takový počet mandátů, abychom měli i v Evropě silné slovo.

Jakou vlastně zvolíte strategii pro nadcházející volby? A teď myslím nejen eurovolby, ale i krajské, senátní a následně i volby do Sněmovny, které budou příští rok.

To se nechte překvapit. Ale bude to hlavně o setkávání se s lidmi, my jsme to tak dělali vždy a nebudeme na tom nic měnit. Lidi mám rád a na rozdíl od politiků pětikoalice za nimi jezdím, ať už jsem ve vládě, nebo v opozici, ať už je před volbami, nebo po volbách.

Máte opět v plánu vyjet za lidmi s „obytňákem“. Kdy chcete vyrazit?

Určitě, obytňák mám moc rád. Chci s ním znovu vyrazit ještě před ostrou fází kampaně někdy na jaře, počítám, že vyjedeme už v březnu.

Po svém znovuzvolení předsedou ANO jste oznámil: Chci být premiér. Tečka. Nicméně hnutí má pořád tři kandidáty na příštího premiéra. Předpokládám, že kalkulujete s koaličním potenciálem, nicméně za jakých okolností byste se pokoušel o post ministerského předsedy?

Dobře víte, že v politice i den je dlouhá doba. Platí, že budu lídrem hnutí ANO do sněmovních voleb v roce 2025. Naším cílem je volby vyhrát a získat tolik hlasů, aby bez hnutí ANO nebylo možné sestavit příští vládu. Jestli budu nakonec premiérem já, Karel Havlíček, Alena Schillerová nebo někdo jiný, to je teď opravdu předčasná otázka.

V hnutí mluvíte o tom, že jen výrazný úspěch ANO může zajistit „defializaci“ společnosti. Co si pod tím mají lidé představit?

To je termín Karla Havlíčka, ale myslel tím změnu politické kultury a atmosféry ve společnosti, která tu panuje po dvou letech vlády pětikoalice. Prostě skoncovat s nebezpečným nálepkováním, nekompetentností, lhaním, porušováním předvolebních slibů, klientelismem a korupcí a dalšími móresy jako vystřiženými z devadesátek, se kterými přišla Fialova vláda…

… podle premiéra nicméně jeho vláda dělá potřebné kroky do budoucna a zlepšuje tím ekonomiku...

... premiér Fiala z lidí normálně dělá blázny a hlupáky. Vždyť za dva roky jeho vládnutí tu všechno zdražilo v průměru čtvrtinu. Připlatíte si 25 procent, a to jen kvůli tomu, že jsou neschopní, nemají žádnou kompetenci a inflaci absolutně celou dobu neřešili. Dva roky jen seděli se založenýma rukama sledovali, jak občané chudnou a přicházejí o úspory a jak se firmy stávají nekonkurenceschopnými. A tím se teď chce chlubit? Vždyť tato vláda nemá naprosto žádnou ekonomickou koncepci. Jediné, co dovede, je zvyšovat daně, osekávat důchody, brát lidem peníze a utrácet za zbraně.

Podle vás nemá vláda žádnou ekonomickou koncepci?

Dělá stejnou chybu jako za Kalouska (bývalého ministra financí – pozn. red.). Vláda jen ořezává výdaje a úplně přitom ignoruje budoucí růst. To nás ale doběhne, nebude už kde řezat a nebudou ani příjmy. Proto už nyní chystá Karel Havlíček hospodářskou strategii Země pro budoucnost II, založenou na přidané hodnotě a na výkonnosti privátního sektoru. A nepracují na ní akademičtí poradci, ale nejúspěšnější lidé z oborů.

Pokud by se hnutí ANO vrátilo do vlády, změnilo by nějak parametry konsolidačního balíčku, který začal platit od letošního roku?

Myslíte daňového balíčku? Určitě ano. Když jsme byli naposledy u vlády, tak jsme dokázali konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh a zároveň skutečně snižovat daně. Takže ano, udělali bychom zase to samé. Snížili bychom daně lidem i firmám.

Ústavní soud v lednu zamítl návrh poslanců hnutí ANO, kteří napadli nižší valorizaci penzí. Vrátili byste je vstupem do vlády na původní úroveň?

Samozřejmě, že bychom se postarali, aby důchody byly důstojné a rostly. Hnutí ANO ve vládě vždycky naše seniory podporovalo, protože si svoje penze odpracovali. Není to ale jen o nich. My chceme zlepšovat životy všem. Mladým rodinám s dětmi, studentům, živnostníkům, zaměstnancům.

Kde na to ale chcete vzít peníze, když teď je státní deficit kolem 300 miliard korun? Vykompenzuje to znovuzavedení EET?

To není jen o EET. Je to hlavně o důsledném vybírání daní a především boji proti šedé ekonomice, která za této vlády narostla do obludných rozměrů jako v 90. letech.