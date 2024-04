Návrh, který neměl pustit do vlády Babiše, narazil na výhrady v koalici

Nesouhlasí s tím, že ho tajná policie minulého režimu, Státní bezpečnost, evidovala jako svého agenta.

Vláda Petra Fialy návrh, aby čisté lustrační osvědčení bylo podmínkou, předložila, ale ve Sněmovně „zamrzl“. Ani politici koalice se totiž neshodují, jak se má dále postupovat.

„Slib vrátit lustrační zákon do podoby, kterou měl, než ho účelově změnila vláda sociálních demokratů a hnutí ANO, je v programovém prohlášení vlády, takže prioritu určitě má a naše hnutí ho podporuje. Budeme se tedy snažit splnit ho do konce mandátu,“ trvá ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tom, že koalice se 108 poslanci návrh v tomto volebním období prosadí. Právě Rakušan jej před časem do vlády přinesl a tam ho i prosadil.

„Já neznám žádného bývalého ani stávajícího ministra, který byl příslušník nebo spolupracovník StB, zato znám plno tradičních politiků, kteří naši zemi rozkradli a rozprodali majetek státu, tudíž občanů, za hubičku, a taky znám politiky organizovaného zločinu STAN, kteří kradli a ještě brali kokain,“ reagoval na to to tehdy Babiš.

„Za prioritní považuji schválení zvýšení příspěvku na péči a pak klidně můžeme během letošního roku projednat i tento návrh,“ uvedl pro iDNES.cz předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „V koalici se o tom bavíme, principiální shoda je, že ten krok máme udělat. Otázka je, kdy to přesně načasovat,“ řekl Jurečka.

To, že mají výhrady k vládou předložené verzi, ale přiznali ministr pro legislativu za Piráty Michal Šalomoun za Piráty i šéf poslanců nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda, a s podmínkou, že nebude jmenován, i další významný koaliční politik.

Máme 35 let let po revoluci a ta regulace byla 10 let vypnutá, upozorňuje ministr Šalomoun

„Legislativní rada vlády k tomu má značně kritický postoj,“ řekl iDNES.cz ministr Šalomoun. Sám pro návrh nehlasoval, když ho vláda projednávala.

„Máme 35 let po revoluci zhruba. Lustrační zákon byl koncipován v těch devadesátých letech, kde se demokracie v zásadě rodila, tak bylo možné do lidských práv zasahovat podstatně invazivnějším způsobem,“ uvedl Šalomoun.

„Když jste tu regulaci měli 10 let paralyzovanou nebo vypnutou, že ji najednou obnovíte, nemusí v ústavně právním pohledu stačit,“ řekl ministr pro legislativu. A upozornil, že když Ústavní soud lustrační zákon posuzoval několikrát, vždycky padala mimo jiné výhrada o tom, že by v něm měl být nějaký soudní přezkum. „Což tam v zásadě nadesignováno není,“ uvedl Šalomoun.

Stálo by za to, aby se na to vláda ještě podívala, říká Benda

„Je jasné, že to je návrh zákona, který mu má na jednu stranu vrátit původní podobu, která tady platila do roku 2013 a která byla změněna na nátlak Miloše Zemana, aby mohl Andreje Babiše tehdy jmenovat ministrem financí. Přesto se mi jeví, že návrh, který sem byl předložen, není úplně optimální a stálo by za to, aby se na to vláda ještě podívala a možná předložila nějakou, řekněme, přesnější verzi,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Tak, jak je návrh napsán, by se podle něj s vyšší mírou pravděpodobnosti vztahoval jenom na ty členy vlády, kteří jsou současně správním orgánem, tedy nikoli na premiéra či na ministry bez portfeje.

„Já si myslím, že jako teď máme kontroverzních témat s opozicí poměrně dostatek,“ uvedl Benda. „Ne všechno, co má vláda v programovém prohlášení, jste schopni prosadit toto volební období. Může se stát, že ten odpor bude tak velký, že si o nějakou chvíli vyhodnotíme, že nám to za ten odpor nestojí,“ připustil Benda.

Za ANO se k tomu, co si o vládním návrhu myslí, pro iDNES.cz vyjádřila šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. „Víc než 30 let po revoluci tady pořádáme nějaké hony na čarodějnice. Je to zase namířeno proti jedinému člověku, o nic jiného tady nejde. Já jsem úplně v klidu. Mám lustrační osvědčení přes 30 let, protože jsem ho potřebovala ke své práci. Ale proč toto dnes řešíme? Koho to v roce 2024 zajímá?“ řekla Schillerová.

„Ať vláda splní jiné svoje programové priority. Slíbila, že nezvýší daně, slíbila, že nezpomalí valorizace, slíbila slevu 2 procenta na pojistném pro podnikatele a tak bych mohla pokračovat. Nemají splněno vůbec nic a opět se tady obávají jediného člověka, ze kterého mají hrůzu a který jediný drží koalici jako lepidlo,“ uvedla šéfka poslanců ANO.

„Nás se to samozřejmě netýká vůbec, protože my v SPD nemáme žádné politiky, kteří by měli problém s lustračním osvědčením. Mně bylo 17 let, když byla Sametová revoluce,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura.