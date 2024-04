ODS po volbách nepočítá s koalicí s ANO a chce zase post premiéra, řekl Stanjura

„Naším cílem je vyhrát volby, sestavit většinu ve Sněmovně, mít premiéra a být nejsilnější vládní stranou. Ve scénáři nepočítáme s možností, že bychom vytvářeli koalici s hnutím ANO,“ řekl Stanjura. Pokud v ODS existují stoupenci spolupráce s ANO na vládní úrovni, jsou podle něj ve výrazné menšině.

Stanjura také řekl, že pro volební úspěch ODS bude klíčové opětovně získat hlasy voličů, kteří stranu v rámci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) podpořili v roce 2021 a přidat i nějaké další.

Nepředpokládá přitom, že by k ODS přešli od současné sněmovní opozice, tedy od ANO a SPD. Průzkumy podle něj ukazují na jasné vymezení vládního a opozičního tábora a jen na minimální přesuny voličů mezi nimi.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová v neděli řekla, že si neumí představit, že by hnutí po příštích volbách vytvořilo vládní koalici s SPD. Stanjura ale dnes její vyjádření zpochybnil, podle něj je ANO pověstné tím, že rychle mění názory na podstatné věci.

Podle průzkumu agentury Kantar, jehož výsledky v neděli zveřejnila Česká televize, by teď volby do Sněmovny vyhrálo ANO s 35,5 procenta hlasů, SPD by získalo osm procent. Koaliční Spolu by mělo 21,5 procenta, Piráti 11 procent a Starostové 6,5 procenta.