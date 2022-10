Ministři znovu budou muset mít čisté lustrační osvědčení, chystá koalice

„Novelizace lustračního zákona je rozhodně potřeba, v tom mě podpořila i K5. Podle mě je musí skutečně dojít k důslednému vyrovnání se s minulostí, protože lidé, kteří byli aktivní ve složkách, kde se donášelo a udávalo, vládnout nemají. Současná praxe, kdy lidé na nejvyšších místech ministerstev nemusejí na rozdíl od svých podřízených prokazovat, že se nezapletli s totalitním režimem, je prostě absurdní,“ uvedl pro iDNES.cz ministr vnitra Vít Rakušan, který návrh na jednání vlády přinese.

„Vrátíme působnost lustračního zákona na členy vlády,“ napsala pětikoalice i do programového prohlášení kabinetu Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti mají ve Sněmovně 108 hlasů z 200 a další volby do Sněmovny mají být až na podzim 2025, mají nejen dostatečnou většinu, ale i dost času na to, aby svou představu prosadily i proti případnému odporu opozice.

Je podle vás potřeba, aby ministři a jejich náměstci měli negativní lustrační osvědčení? Ano 72 %(38 hlasů) Ne 28 %(15 hlasů)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě navrhlo, aby se povinnost vykázat se čistým lustračním osvědčením týkala také hejtmanů a primátora Prahy, s tím ale vnitro nesouhlasí. „Z pohledu Ministerstva vnitra jako předkladatele dochází v případě vztažení režimu lustračního zákona na členy vlády a na náměstky členů vlády toliko k návratu ke stavu, který zde platil od počátku existence lustračního zákona do roku 2014. Naopak v případě rozšíření působnosti lustračního zákona na hejtmany krajů by se jednalo o novum, funkce hejtmanů krajů by nadto byly podřazeny režimu lustračního zákona po více než dvaceti letech jejich existence,“ odmítlo vnitro lustrovat i hejtmany.

Zájemců o Hrad by se změna zákona netýkala

Čisté lustrační osvědčení nebudou potřebovat, když bude zákon přijat, kandidáti na prezidenta v přímé volbě. Z principu míříme na jmenované funkce, tedy na ministry a náměstky, ne na pozice, které jsou přímo volené občany. Jde o princip, který už prošel testem ústavnosti, a my chceme mít jistotu, že zákon bude moci platit bez právních pochybností,“ vysvětlil Rakušan.

Zachovat povinnost čistého lustračního osvědčení pro ministry se pravicové strany snažily už v roce 2004, když tehdejší koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL prosadila služební zákon a zároveň i konec lustrací pro ministry. V té době už byl ministrem financí za ANO Andrej Babiš, jehož tehdejší premiér Bohuslav Sobotka navrhl a prezident Miloš Zeman členem vlády jmenoval, ač Babiš nemohl předložit negativní lustrační osvědčení. Stále se totiž soudí o to, že nespolupracoval s komunistickou tajnou policí StB.

Zeman v roce 2014 jmenování Babiše podmínil právě tím, že ještě před jmenováním Sobotkovy vlády projde aspoň prvním čtením služební zákon, jenž dal lustrace členů vlády stranou.

Babiš, který se v těchto dnech léčí s covidem, úvahy o změně lustračního zákona kriticky komentoval už v červnu, kdy Rakušan prozradil, jaká změna se chystá. „Já neznám žádného bývalého ani stávajícího ministra, který byl příslušník nebo spolupracovník StB, zato znám plno tradičních politiků, kteří naši zemi rozkradli a rozprodali majetek státu, tudíž občanů, za hubičku, a taky znám politiky organizovaného zločinu STAN, kteří kradli a ještě brali kokain,“ rozohnil se předseda opozičního ANO a bývalý premiér, jemuž by změna lustračního zákona komplikovala možný návrat do vlády.