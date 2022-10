Vláda prodlouží kontroly na hranicích, upraví lustrační zákon kvůli ministrům

Nynější další prodloužení by mělo skončit o půlnoci z 12. na 13. listopadu. Současně chce vnitro prodloužit i možnost, aby policistům na hranicích pomáhalo až 80 vojáků a 60 celníků. Bez souhlasu EU může Česko kontroly zavést maximálně na dva měsíce. Pro případné prodloužení po 28. listopadu by byl nutný souhlas Evropské komise.

„Musíme udělat toto preventivní opatření, abychom odradili migranty od využívání této trasy,“ řekl premiér Petr Fiala, když vláda rozhodla o znovuzavedení kontrol.

Nelegální migrace do ČR meziročně stoupla o 1 200 procent. Od začátku roku 2022 do září česká policie zajistila cca 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů.

Do zemí EU přichází desetkrát více migrantů než v roce 2018 a třikrát víc než loni balkánskou cestou, řekla v pondělí v Praze eurokomisařka Ylva Johanssonová na setkání členů vlád odpovědných za migraci.

Ve svém nařízení by také moha vláda také zvýšit příspěvek na ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích o 100 korun. Krajským či obecním zařízením by stát mohl na osobu na den posílat 300 Kč místo nynějších 200 korun. Ostatním provozovatelům by vyplácel 350 Kč místo dosavadních 250 korun.

Do vlády jen ten, kdo má negativní lustrační osvědčení

Na programu je i návrh ministerstva vnitra, aby členové vlády i jejich náměstci znovu měli povinnost předložit před jmenováním negativní lustrační osvědčení. Podmínka čisté lustrace už dříve pro členy vlády platila.

„Musí skutečně dojít k důslednému vyrovnání se s minulostí, protože lidé, kteří byli aktivní ve složkách, kde se donášelo a udávalo, vládnout nemají. Současná praxe, kdy lidé na nejvyšších místech ministerstev nemusejí na rozdíl od svých podřízených prokazovat, že se nezapletli s totalitním režimem, je prostě absurdní,“ uvedl pro iDNES.cz ministr vnitra Vít Rakušan, který návrh na jednání vlády přinese.

Zachovat povinnost čistého lustračního osvědčení pro ministry se pravicové strany snažily už v roce 2004, když tehdejší koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL prosadila služební zákon a zároveň i konec lustrací pro ministry.

V té době už byl ministrem financí za ANO Andrej Babiš, jehož tehdejší premiér Bohuslav Sobotka navrhl a prezident Miloš Zeman členem vlády jmenoval, ač Babiš nemohl předložit negativní lustrační osvědčení. Stále se totiž soudí o to, že nespolupracoval s komunistickou tajnou policí StB. Úprava lustračního zákona chystaná vládou může tak být pro Babiše výraznou komplikací, pokud by se chtěl vrátit do vlády.

Zeman v roce 2014 jmenování Babiše podmínil právě tím, že ještě před jmenováním Sobotkovy vlády projde aspoň prvním čtením služební zákon, jenž dal lustrace členů vlády stranou.

Novým takzvaným superúředníkem, jemuž podléhají ti, kdo spadají pod služební zákon, se má stát Jindřich Fryč, dosavadní státní tajemník ministerstva školství. Nastoupit by měl k 1. listopadu. Stane se nástupcem Petra Hůrky, který po rezignaci post opustil na konci září.