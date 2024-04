USA mění systém pomoci Ukrajině: už ne sklad, ale zbraně přímo ze zbrojovek

USA chystají dosud největší balík vojenské pomoci Ukrajině v přepočtu za více než 140 miliard korun. Bude obsahovat rakety i další munici, vozidla či součástky do dronů. Kyjev si však bude muset počkat, protože Washington mění zavedená pravidla - už to nebudou skladové zásoby, ale dodávky přímo ze zbrojovek. Zato stíhačky F-16 z Belgie by mohla Ukrajina dostat ještě letos.