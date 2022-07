Rakušan navrhuje změnu lustračního zákona. Do vlády by už nepustila Babiše

Bývalý premiér Babiš se čistým lustračním osvědčením prokázat nemůže, a tak když Rakušanův návrh projde, nemohl by se již vrátit do vlády.

Bratislavský krajský soud v červnu zamítl Babišovu žalobu, že je neoprávněně veden v archivních svazcích československé tajné policie StB jako agent. Soud verdikt v souladu s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu zdůvodnil tím, že žalovanou stranou nemá být slovenský Ústav paměti národa Babiš uvedl, že se bude dál bránit. Vědomou spolupráci s tajnou policí bývalého režimu popírá.

Návrh, podle nějž by ministři i náměstci členů vlády měli mít povinnost prokázat se před jmenováním do funkce čistým lustračním osvědčením, rozeslalo podle ministra Rakušana ostatním úřadům k připomínkám. Znamená to, že by se vláda a pak i parlament mohly návrhem zabývat na podzim. Tedy v době, kdy bude probíha i kampaň před prezidentskou volbou.

Téma, s nímž Rakušan přichází, může mít vliv i na Babišovy šance v prezidentské volbě. Šéf ANO, který objíždí s obytným vozem Českou republiku, zafím oficiálně nepotvrdil, že se prezidentské volby zúčastní. Své rozhodnutí chce oznámit až začátkem listopadu, těsně před termínem podávání kandidátek před volbou na Hrad.