Pojedeme stylem náletu. Havlíček slibuje tvrdou „defializaci“ společnosti

Ve volbách předsedy i prvního místopředsedy hlasoval stejný počet delegátů. Oproti Andreji Babišovi jste dostal o tři hlasy víc. Co to vypovídá?

Vůbec nic. Mám velkou radost, že celé nejužší vedení hnutí ANO, tedy jak předseda, tak i místopředsedové dostali neskutečně silný mandát. Když jsem si to zprůměroval, tak jsme dostávali něco kolem devadesáti procent. Což je dobře i na druhou stranu, protože tady není sto procent lidí, kteří by byli naší prací nadšeni.

Předseda Babiš se označil za volebního lídra ANO a kandidáta na příštího premiéra. Nicméně nevypovídá ten výsledek, tedy že pro vás hlasovalo víc delegátů, o tom, že tím lídrem byste měl být spíš vy?

Vůbec. Otázka je, jestli by člověk, kdyby kandidoval jako jednička, dostal vůbec tolik hlasů jako pan Babiš. On je zcela jednoznačně – a myslím, že to všichni v ANO vědí a dali to jednoznačně najevo – v rámci ANO stále nepostradatelný. To si řekněme otevřeně. Všichni jsme nahraditelní, to je pravda, ale v dané chvíli by to byla velká škoda, kdyby do toho nešel. A já jsem rád, že do toho chce ještě dávat energii. V době, kdy by už fakt nemusel.

Hnutí ANO dlouhodobě opakuje, že má tři kandidáty na možného příštího premiéra. Kdy řeknete lidem, aby to pro ně bylo fér, kdo vlastně bude tím příštím premiérem?

Ale to se bude odvíjet i od toho, jak volby nakonec dopadnou. V tuto chvíli je podle mě hrozně dobře, že jsme dneska možná jediná strana nebo hnutí, které dokáže nabídnout tři zkušené lidi, již by byli schopni takovouto funkci zastávat. Mají zkušenosti z vlády, navíc z vlády v kritické době, ve straně tvrdě pracují a lidé vědí, o koho se jedná. Ostatní strany jsou v lepším případě schopny vygenerovat maximálně jednoho člověka. Ale o tom, jak to nakonec bude, rozhodnou skutečně až voliči.

To myslíte jak?

Ve smyslu toho, o kolik nakonec zvítězíme, jaké další strany se do Sněmovny dostanou, jak budou případní koaliční partneři připraveni přizpůsobit se našemu volebnímu programu. A logicky, a to nezastírám, jaký bude mít kdo z nás koaliční potenciál.

Pro jakou variantu se bude hodit Karel Havlíček?

To my teď takhle neřešíme. Variant je takové množství, že si skutečně musíme počkat až na výsledek voleb. Navíc máme takové množství práce, že opravdu nějaké varianty, které můžou nastat po volbách, neřešíme.

Otázkou možného budoucího premiéra se ale v ANO zabýváte, ne?

Ne. V tuhle chvíli fakt pozici premiéra vůbec neřešíme. A to ani když s panem Babišem někde sedíme, tak neřešíme, kdo by co by. Řešíme jednu jedinou věc: jak poskládat naše aktivity, abychom ve volbách zvítězili, abychom to byli my, kdo bude sestavovat vládu a měnit parametry života v této zemi. V hospodářské oblasti, ale i třeba v oblasti společenské. To je pro nás teď natolik závažný úkol, že všechno ostatní jde stranou. Ani na minutu nemůžeme podlehnout tomu, že se teď začneme z důvodů možných koalic přizpůsobovat té či oné straně, protože začneme kalkulovat, že bychom s ní mohli po volbách vládnout. To by nám v tu chvíli sebralo plyn.

Andrej Babiš v souvislosti s volbami hovoří i o variantě, že by ANO rádo dosáhlo na padesát a více procent. V takovém případě by asi byl premiérem on?

Ani to neumím v tuhle chvíli říct. Bereme to sportovně a asi bychom byli špatní hráči, kdybychom řekli, že to není náš sen. Ale člověk v sobě musí mít nějakou dávku sebereflexe a dívat se i na to, jak se preference vyvíjejí. Také očekávám, že před volbami se většina médií postaví proti hnutí ANO. Budou sice říkat, že Fialova vláda to dělala blbě, ale ANO to bude dělat ještě hůř. Stejně tak se proti nám postaví i aktivisté, většina neziskovek, uvidíte.

Čekáte, že kampaň bude vyhrocená už teď před volbami do Evropského parlamentu?

Určitě bude. Obecně je politická scéna vyhrocená, velmi vyhrocená. V minulosti to bylo sice také tvrdé, ale nakonec si lidé dokázali sednout za jeden stůl a domluvit alespoň základní parametry třeba na úrovni Sněmovny. Dneska v podstatě něco takového není možné. Ve Sněmovně nejsme schopni domluvit se prakticky na ničem s výjimkou procedurálních záležitostí technického charakteru.

Hnutí ANO si zvolilo nové vedení. Máte v něm jediného nováčka – poslance Roberta Králíčka. Jak to změní směřování ANO?

Neřekl bych, že se tím otočí kormidlem dějin v hnutí, ale je to důležité. Chtěli jsme, aby tam byl nový člověk, aby tam byl zástupce Prahy, protože Praha je region, který potřebuje větší péči, nemáme tam na růžích ustláno. Robert Králíček je zdatný rétor, je to člověk, který má přesah, umí komunikovat jak bezpečnost, tak digitalizaci. Z tohoto pohledu je to proto skvělé doplnění.

Co teď bude pro ANO prioritou?

Zvítězit s dostatečným náskokem ve všech volbách.

Před námi jsou jako první volby do Evropského parlamentu. Jaký výsledek v nich budete chtít udělat?

Lepší než naposledy, kdy jsme získali šest mandátů. Já osobně bych chtěl alespoň osm.

Po svém zvolení jste prohlásil, že lidé v ANO si zvolili práci, nasazení, tah na branku. Co konkrétně to bude znamenat?

Že si všechno budeme muset opravdu natvrdo odpracovat. Jezdit od rána do večera, jezdit do regionů, být s lidmi. Všichni musí vědět, že možná děláme chyby, ale že nejsme papaláši, že nejsme pohodlní.

Andrej Babiš říkal, že opět vyrazí s obytňákem, budete jezdit s ním?

Vlastní obytňák mít nebudu (smích). Už to ale nelze dělat tak, že bychom pořád jezdili jenom spolu. Jestli to máme zvládnout, tak musíme rozložit síly. Pojedeme stylem kobercový nálet, ve smyslu nasazení. Jen výrazný úspěch ANO může zajistit „defializaci“ společnosti.