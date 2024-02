Babiš se raduje, koalice rozsudek respektuje. Jurečka soud z prázdnin nesledoval

„Mám opravdu velkou radost a moc děkuji všem, co věřili v naši nevinu,“ uvedla i Jana Nagyová, která byla také zproštěna a má za ANO kandidovat do Evropského parlamentu z páté pozice.

Respektuji to a nebudu dodávat ALE, říká šéfka Sněmovny

„Rozhodnutí nezávislého soudu respektuji a nebudu dodávat slovo ALE, jako jsme toho opakovaně svědky u hnutí ANO, když soudy nedopadají v jejich prospěch,“ sdělila iDNES.cz šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Obdobně se vyjádřili i další vládní politici. „Respektuji nezávislost soudu,“ uvedl ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský.

„Rozsudek samozřejmě respektujeme, to samé bych však doporučil také kolegům z hnutí ANO ohledně výsledků jiných soudů. Zároveň si myslím, že kauza Čapí hnízdo ještě nekončí, stále je tu nedořešená větev daňových úniků, která se podle mě ještě bude řešit,“ uvedl místopředseda hnutí STAN Jan Lacina.

Rozsudek zatím nekomentovali premiér Petr Fiala ani další politici ODS. „Slyším to od vás. Jsem v Bruselu a jsem tu v jednom ohni. Musím se na to podívat,“ uvedl místopředseda ODS a lídr kandidátky SPOLU ve volbách do Evropského parlamentu Alexandr Vondra.

Jurečka říká, že soud a ani média nesleduje, děti mají jarní prázdniny

Vicepremiér a šéf lidovců Marian Jurečka odvětil, že soud v kauze Čapí hnízdo vůbec nesledoval. „Máme jarní prázdniny, jsme s rodinou na horách, omlouvám se, média tento týden prakticky nesleduji,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Odkázal na své kolegy z předsednictva strany.

„Dlouhodobě žádný rozsudek nekomentuji, protože ctím, že žijeme v právním státě,“ uvedl první místopředseda lidovců a Sněmovny Jan Bartošek. „Musíme respektovat rozhodnutí soudu,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Soud rozhodl o nevině. Není co dodat,“ glosoval jen stručně verdikt v kauze Čapí hnízdo předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

„Jako vždy respektuji rozhodnutí soudu a jsem zvědav, jestli telenovela zvaná Čapí hnízdo tím už skončí,“ glosoval rozsudek poslanec ANO Patrik Nacher.