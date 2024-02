Kauza Čapí hnízdo se vrací k soudu. Dorazit by měl Babiš i Nagyová

Kauza farmy Čapí hnízdo Přestavba statku na konferenční centrum Čapí hnízdo začala v roce 2006, v únoru téhož roku se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil bývalému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Dotace ve výši 50 milionů korun na stavbu areálu Čapí hnízdo byla schválena 20. srpna 2008. Babiš byl pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017.

Případ pokračuje třetí volební období, Sněmovna proto Babiše už třikrát vydala ke stíhání – v září 2017, v lednu 2018 a naposledy loni v březnu. Expremiér sice v tomto případě zpochybňoval způsob, jakým byl zbaven imunity, u Nejvyššího soudu ale neuspěl.

Podle obžaloby Babiš svým vlivem a činností zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu. Spolu s Nagyovou si přitom byl vědom toho, že je společnost propojena s firmami ze skupiny Agrofert a že po dokončení výstavby hodlá působit na stejných relevantních trzích nebo sousedním trhu.

Obžaloba také tvrdila, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.

Projednávání kauzy začalo v září 2022. Soud loni 9. ledna nepravomocně zprostil expremiéra Babiše i jeho bývalou poradkyni Nagyovou obžaloby. Podle soudce Jana Šotta nebyl skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Nebylo prokázáno, že společnost Farma Čapí hnízdo byla účelově vyčleněna z Agrofertu. Důvodem byly spíše rodinné vztahy.

V polovině dubna podal státní zástupce Jaroslav Šaroch proti tomuto rozsudku odvolání. Počátkem května žalobce poslal doplnění odvolání vrchnímu soudu. Navrhoval zrušení osvobozujícího rozsudku a vrácení případu městskému soudu. Podle zjištění deníku Právo Babiš s Nagyovou Šarochovo odvolání ve svých vyjádřeních z poloviny srpna odmítli.

V půlce září odvolací senát Vrchního soudu vrátil kauzu prvoinstančnímu soudu. Zdůvodnil to tím, že některé důkazy nebyly provedeny a je potřeba tyto nedostatky napravit.