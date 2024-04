Babiš s Nagyovou v kauze Čapí hnízdo vyhráno nemají. Státní zástupce podal odvolání

Sdělil to mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Případem, který se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze. Ten už jednou zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.

„Odvolání bylo podáno jako blanketní, a to v neprospěch obou obžalovaných. Státní zástupce se po prostudování rozsudku neztotožnil se závěry soudu a též s přihlédnutím ke skutečnosti, že je ve věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání,“ uvedl Cimbala. Doplnil, že bližší důvody odvolání bude možné sdělit poté, co žalobce odůvodnění vypracuje, k čemuž by mělo dojít do 5. května.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Oba obžalovaní vinu dlouhodobě odmítají.

Trestní senát městského soudu dospěl letos v polovině února k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Podezření policie podle něj sice bylo oprávněné, důkazy, které byly nepřímé a mohly nasvědčovat protiprávnímu jednání, ale netvořily ucelený řetězec, který by vyvrátil obhajobu obžalovaných. Jejich vina tak nebyla prokázána bez veškerých pochybností.

Šaroch pro oba obžalované navrhoval podmíněné a peněžité tresty. Po vyhlášení rozsudku si ponechal lhůtu pro odvolání, to mohl podat do osmi dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Městský soud v Praze ho stranám rozeslal 8. dubna. Lhůtu pro podání odvolání si ponechali i advokáti obžalovaných.

Městský soud v Praze se případem zabýval podruhé, nepravomocný zprošťující rozsudek už vynesl dříve, v lednu 2023. Na základě Šarochova odvolání ho ale Vrchní soud v Praze na podzim loňského roku zrušil, nařídil doplnění dokazování.