Špehovali, zpřístupňovali trezory. Jak se ruští „krtci“ ve Vrběticích činili

Nikolaj a Elena získali v Česku na začátku 90. let uprchlický status. Dlouhodobě ale žili v Řecku, kde si koupili honosnou vilu. Dům na poloostrově Chalkidiki, vzdálený zhruba hodinu cesty od Soluně, ale obývali zřejmě hlavně příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU, píše The Insider.

Šapošnikovovi odtamtud shromažďovali informace o vojenských dodávkách a pomáhali ruským zpravodajským důstojníkům provádět sabotážní akce, jako byly výbuchy muničních skladů v České republice či Bulharsku nebo otrava bulharského zbrojaře Emilijana Gebreva.

Kriminalisté z české Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v pondělí oznámili, že případ výbuchů skladů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku odložili. Policisté považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde provádělo Rusko vojenské operace.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Incident si vyžádal dva mrtvé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, ve které pracoval i Nikolaj Šapošnikov. Ten v době výbuchů pobýval v České republice.

Čeští vyšetřovatelé podle The Insideru zjistili, že na komunikaci s ruskou tajnou službou GRU se podílela i Šapošnikovová, respektive „vše řídila“, napsal server ve své ruskojazyčné verzi. Mimo jiné byla v kontaktu s generálem GRU Andrejem Averjanovem, kterému například e-mailem poslala „důležité informace o připravovaných zbrojních obchodech“.

Nejméně ve třech případech manželé - podle serveru pravděpodobně s pomocí vedoucího pracovníka společnosti Imex Group Petera Bernatíka mladšího - umožnili fyzický přístup do trezorů, aby do nich mohli příslušníci GRU instalovat dálkově ovládané rozbušky, uvádí The Insider.

List si všímá i dalších příkladů spolupráce manželů s ruskou tajnou službou, přičemž zdůrazňuje, že dvojice rovněž zorganizovala návštěvu muničního skladu ve Vrběticích pro agenty GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu, kteří jsou podle českého vyšetřování zodpovědní za exploze. Stejní muži jsou také podezřelí z otravy bývalého ruského zpravodajce Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Utajený pas a falešný rodný list

Šapošnikovovi krátce po rozdělení Československa požádali o status uprchlíků a následně i o české občanství, jejich žádosti však podle The Insideru obsahovaly spoustu chyb, zkreslených údajů i falešných dokumentů. Šapošnikov například zatajil, že byl voják a působil v sovětské armádě jako velitel v Afghánistánu. Jeho žena zase tvrdila, že se vzdala svého ukrajinského pasu, ačkoliv ho i nadále používala k cestám do Ruska a na Ukrajinu. Manželé také zfalšovali rodný list Pavla, Elenina syna z prvního manželství, aby to vypadalo, že je Nikolaj jeho biologickým otcem.

Šapošnikov získal svůj český pas v roce 1999, zatímco jeho manželka po „nejméně šesti“ pokusech až v roce 2004. The Insider tvrdí, že jí k tomu pomohlo zapojení tehdejšího českého ministra vnitra Stanislava Grosse a dalších, nejmenovaných úředníků.

Manželé byli podrobeni několika výslechům, které byly vedeny prostřednictvím zmocněnců z řeckých a bulharských úřadů, protože dvojice odmítla odcestovat do Česka. Opakovaně měnili své výpovědi ve snaze vysvětlit nové, nezávisle získané důkazy, s nimiž byli konfrontováni, píše The Insider, přičemž své kontakty s příslušníky GRU vysvětlovali osobními nebo podnikatelskými vazbami. Šapošnikovovi také obvinili české úřady z politického pronásledování kvůli svému ruskému původu.

The Insider z uniklých dat ruských databází zjistil, že Elena Šapošnikovová potají vlastnila ruský pas, přičemž její číslo pasu je součástí číselné řady vyhrazené pro příslušníky elitní jednotky GRU 29155, pod kterou spadal i generál Averjanov či Čepiga a Miškin.

Nikolaj Šapošnikov podle zjištění Českého rozhlasu zemřel letos v Řecku.