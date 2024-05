Politik má chodit mezi lidi. Fiala po útoku na Fica nezmění své návyky

Po středečním útoku na slovenského premiéra Roberta Fica se Petr Fiala nechal slyšet, že nebude měnit své návyky a způsob práce. Politik má chodit mezi lidi a diskutovat s nimi, uvedl poté, co na úřadu vlády uvedl do funkce nového ministra pro vědu Marka Ženíška. Demokracie musí být střetem názorů a programů, ale ne něčím, co otevírá dveře pro násilí, dodal Fiala.