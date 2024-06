Green Deal změníme při grilování, říká Dostálová. Angličtinu má i třikrát týdně

V rozhovoru pro iDNES.cz bývalá ministryně pro místní rozvoj také prozradila i detaily z toho, že se chystá stát členkou hnutí ANO, nebo jak to má s angličtinou.

Původně jsem rozhovor s vámi chtěla vést v angličtině, aby bylo zřejmé, jestli se v Bruselu domluvíte. Tento vtip mi ale sebrala Danuše Nerudová, které jste odpověděla anglicky, když vás obvinila, že anglicky nemluvíte. Řekla jste jí, že je mladá a krásná, ale bohužel také hloupá. Jak to zpětně vnímáte?

Kdyby si o to paní Nerudová neřekla, tak jsem samozřejmě tímto stylem nezaútočila. Na druhou stranu na hrubý pytel hrubá záplata.

Paní Nerudová v souvislosti s vaší angličtinou dál tvrdí, že umíte jen jednoduchou angličtinu. Že kdyby se s vámi začala bavit v té odborné, tak byste si s ní moc nepopovídala. Takže jaká je úroveň vaší angličtiny?

Útokům paní Nerudové se musím jenom usmívat. Já jsem totiž na ní zkusila i odbornou angličtinu, ptala jsem se jí, co by dělala s auditem, který je označen slovem confidential, ale odpovědi jsem se od ní nedočkala. Takže se obávám, že paní Nerudová vůbec netuší, co slovo confidential znamená.

Snažíte se dál v angličtině zlepšovat?

Rozhodně. Mám angličtinu dvakrát i třikrát týdně. Mám dvě paní profesorky a jednoho rodilého mluvčího. S tím je to vždycky velká zábava, protože žije ve Švédsku a vždycky spolu řešíme i ty jejich no–go zóny nebo náladu ve společnosti.

Kolika světovými jazyky se domluvíte?

Dvěma. Mluvím anglicky a rusky.

Vedete kandidátku hnutí ANO, ale jste nestranička. Proč nejste členkou ANO?

To už není úplně pravda, podepsala jsem přihlášku do hnutí ANO. Reaguji tak na naše příznivce, kteří mě během volební kampaně i kvůli této věci konfrontovali na debatách.

Čím vás konfrontovali?

Říkali mi, že by neradi, aby se zopakoval scénář typu paní Charanzové, Dlabajové (europoslankyně, které se s hnutím ANO názorově rozešly – pozn. red.). Byť jsem už mockrát dokázala, že jsem skutečně velkým fanouškem hnutí ANO, uznala jsem, že tato kritika je svým způsobem oprávněná a požádala jsem o vstup. Takže mám podepsanou přihlášku a běží mi čekací lhůty.

Andrej Babiš a Klára Dostálová na volebním vizuálu ANO

Takže u vás nehrozí, že se s hnutím nebo předsedou Babišem názorově rozejdete?

Určitě ne. Tentokrát jsme se skutečně snažili kandidátní listinu podpořit zezdola. To znamená, že kandidáty nominovaly jednotlivé regiony tak, abychom tam měli lidi, kteří už mají za hnutí ANO něco odpracováno. Aby to prostě nebyly osobnosti spadlé z obláčku, jak se říká.

To se týká i Jany Nagyové, kterou soud dvakrát nepravomocně osvobodil v kauze Čapí hnízdo? Ani ona podle vás na kandidátku nespadla z obláčku?

Ale vždyť ona je dlouholetá komunální politička za hnutí ANO. To není člověk, který by k nám spadl z obláčku. Její kandidaturu nelze vůbec spojovat s nějakým řešením nějaké kauzy, protože ona prostě je političkou hnutí ANO.

Od koalice slyšíme stále častěji, že hnutí ANO šlape na paty, že výsledek bude těsný, možná dokonce že získáte stejně mandátů. S jakým výsledkem budete vy, jako lídryně kandidátky, spokojená?

Obhajujeme šest mandátů. Takže cokoliv nad pro nás bude velkým úspěchem. A já věřím, že český volič není hloupý a že rozpozná, kdo jde do evropských voleb s programem, a kdo chce jen porazit jinou politickou stranu. Což mi obzvlášť v případě koalice SPOLU přijde absurdní. Vždyť každá z těch stran má na věci úplně odlišný názor. Jak s tím chtějí v Bruselu hájit zájmy České republiky?

Pro ANO jsou v Bruselu klíčové tři věci: boj proti nelegální migraci, zásadně změnit Green Deal a ubránit naši suverenitu zachováním práva veta a české koruny. Co z toho je pro vás nejzásadnější?

To se asi úplně nedá říct, protože všechny ty věci spolu souvisejí. Ale asi začnu suverenitou, protože my chceme, aby Česká republika zůstala suverénní zemí. Proto nikdy nedopustíme zrušení práva veta. Jedině při jeho zachování musí státy sednout k jednacímu stolu a pokud možno hledat společný kompromis. Musí nám zůstat zachovaný nástroj, abychom v případě potřeby mohli říct, že takhle tedy ne.

V případě Green Dealu říkáte, že se musíme vrátit ke zdravému selskému rozumu, abychom si pod sebou neřezali větev. To myslíte jak?

Green Deal jako takový je o snižování emisí v ovzduší tak, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Unie se ale v tomto směru utrhla a začala si tam dávat cíle jako rok 2035, aniž by se ohlížela na to, že tu byl covid, energetická krize nebo válka na Ukrajině. My samozřejmě jsme pro snižování emisí, ale právě kvůli těm krizím budeme muset harmonogram trošičku natáhnout v čase. Jinak se Evropa stane naprosto nekonkurenceschopnou.

Předseda ANO Andrej Babiš v minulosti nicméně Green Deal podpořil. Proč jste tedy až teď tak silně proti?

Pan předseda Babiš Green Deal podpořil v letech 2019, 2020, což bylo před covidem, energetickou krizí a před válkou na Ukrajině a podpořil hlavně jen obecný závazek, že se má chránit životní prostředí. Celý ten problém nastal až s balíčkem Fit for 55, kdy poslední rada ještě za pana předsedy Andreje Babiše v roce 2021 uložila Komisi připravit legislativní návrhy, které se pak domlouvaly za českého předsednictví. Až tehdy se domluvil zákaz spalovacích motorů nebo emisní povolenky pro domácnosti. Všechny tyto věci teď musíme zrevidovat.

Jak toho chcete dosáhnout?

Správný čas bude při takzvaném grilování eurokomisařů, které musejí absolvovat před nástupem do úřadu. V ten moment, pokud tedy chtějí být zvoleni, tak naslibují hory i s horáky. A my musíme docílit toho, aby se zavázali, že jsou připraveni revidovat cíle Green Dealu, že tomu chtějí dát nějaký reálný rámec. Za nás platí, ať si trh sám řeší, jestli elektromobil, nebo auto se spalovacím motorem.

Jaké další změny Green Dealu jsou podle vás ještě reálné?

Tak já si myslím, že reálné je vůbec otevřít celou tu obecnou deklaraci. To není jedna smlouva, ale asi padesát nařízení, která je potřeba rozškatulkovat. Asi všichni okamžitě řekneme, že s tím, co se týká ochrany přírody, to znamená vody v krajině, mokřadů, výsadby stromů, nemáme nikdo jediný problém. Takže to se určitě nechá běžet. První, co se bude řešit, budou věci, které se dotýkají průmyslu. Svou roli přitom určitě sehraje Antverpská dohoda, kde už i průmyslníci řekli: Hele, zastavte, nebo nás to úplně smete a zničí. Takže toto bude určitě prioritní. Následovat budou věci zemědělské, které jsou připravené, ale naštěstí nejsou ještě schválené.

Předvolební superdebata na iDNES.cz. Debaty se účastní zleva za SPD a Trikoloru ekonom a bývalý europoslanec Petr Mach, za ANO místopředsedkyně Sněmovny a jednička kandidátky Klára Dostálová, za koalici SPOLU europoslanec Alexandr Vondra, za SOCDEM exministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek, za kandidátku Starostové a osobnosti pro Evropu její dvojka Jan Farský, za Piráty europoslanec Marcel Kolaja a předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. (3. června 2024)

Nemůže nový zásah do Green Dealu napáchat ještě větší škody? Většina průmyslových podniků se už na přechod připravuje.

My ale neříkáme, že by se měl Green Deal zrušit. My ho chceme revidovat. A to i po dohodě s průmyslníky, kteří říkají, že největší problém je v cenách energií a v elektromobilitě. Evropě už dávno ujel vlak, protože ty technologie nám sebraly Spojené státy a Čína. To je potřeba si přiznat – stejně jako to, že my jsme vlastně konkurenceschopní ve spalovacích motorech, které mohou klidně dál existovat, když se u nich budou maximálně snižovat emise. Tudy by podle mě mohla vést cesta ke změně Green Dealu.

Dalším důležitým tématem letošních eurovoleb je migrace. Vy jako hnutí ANO migrační pakt ostře kritizujete. Jaké je vaše řešení?

My migrační pakt kritizujeme proto, že je připraven špatně. Nejdřív mu měly předcházet věci, aby se ti uprchlíci vůbec nedostali na půdu Evropské unie. Ten migrační pakt, jak byl schválen, řeší až ten moment, když už jsou ti uprchlíci, obrazně řečeno, na té pláži. Což je samozřejmě pozdě. Nám proto nezbude než v tomto ohledu vytlouct klín klínem. Rychle připravit a schválit novou legislativu, protože ta schválená má odloženou účinnost o dva roky.

Co přesně by měl nový migrační pakt obsahovat?

Čtyři základní body: Ochranu vnějších hranic, spolupráci s třetími zeměmi, boj s pašeráky a efektivní návratovou politiku. Myslím si, že většina zemí si je už teď vědoma toho, že to, co se schválilo v případě migračního paktu, je v podstatě paskvil, který nebude fungovat.

Jak se díváte na další rozšiřování Evropské unie?

Jsem pro, ale musí být opravdu natvrdo splněna všechna kodaňská kritéria. Nemůžou existovat žádné výjimky. Pro bezpečnost Evropy je důležité, aby se dokončily vnější hranice. Pokud jde o země západního Balkánu, tak tam si ale po přečtení poslední zprávy Evropské rady myslím, že to není otázka nejbližších dní.

A co Ukrajina, která má také zájem stát se členským státem EU?

K přistoupení Ukrajiny se stavím také pozitivně, ale opět zopakuji, že musí být splněny všechny podmínky. Jsem absolutně proti jakékoliv výjimce komukoliv třeba jako poděkování za to, že bojuje ve válečném konfliktu.

Jak by se podle vás měl nový Evropský parlament dívat na konflikt na Ukrajině?

My jednoznačně tvrdíme, že Rusko je agresor a že Ukrajina má právo hájit svoje území, bránit se. Na druhou stranu, válka nemůže trvat donekonečna. Mě hrozně mrzí, že Evropská unie v celé záležitosti nehraje světového lídra, který by nutil obě země si sednout a říct: Hele, domluvme nejdřív příměří, klidu zbraní a pak pojďme hledat možnosti mírových rozhovorů. To, že se to nepovede napoprvé, to snad víme všichni, ale o tom právě je vrcholná diplomacie.