Lídři ANO okomentují inflaci či zákaz HHC. Potvrdit mohou kandidátku do voleb

K vývoji inflace, která meziročně v lednu zpomalila na 2,3 procenta, což premiér Petr Fiala označil za konec zdražování i nejistoty ohledně budoucnosti, se vyjádří stínová vláda ANO. Okomentuje také dočasné zařazení HHC na seznam návykových, tedy zakázaných látek. A potvrdit by mohla kandidátku ANO pro volby do Evropského parlamentu, o níž hlasovaly špičky strany per rollam.