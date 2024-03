Velká reforma důchodů: hra o druhý pilíř. Vláda s opozicí zkusí najít kompromis

Jurečka už svůj návrh postupně představil. Počítá s koncem pevně daného věku odchodu do důchodu, který má být nově navázán na naději na dožití, aby byla průměrná doba v penzi 21,5 roku. To by se netýkalo náročných profesí, které by šly naopak dříve. Jurečka chce kvůli udržitelnosti systému také zpomalit růst nových penzí.

Opozice však s většinou těchto věcí nesouhlasí a avizovala, že pokud se s koalicí nedohodne na kompromisu, až bude u vlády, reformu kompletně zruší. ANO naopak navrhuje, aby si budoucí penzisté mohli částečně spořit i ve fondu se státní garancí, který by investoval do nových jaderných bloků či výstavby vysokorychlostních tratí.