Babiš je zoufalý, že my umíme vládnout a řešit to, co on nedokázal, míní Fiala

„Andrej Babiš není partner, se kterým můžete spravovat, zlepšovat a měnit situaci v České republice,“ reagoval premiér Fiala na dotaz, zda lze vyloučit možnou budoucí koalici ODS s hnutím ANO.

Doplnil také, že za něj v tomto rozhodnutí mluví jeho činy. „Při předešlých volbách jsem byl podezříván, že kolikrát uděláme koalici s hnutím ANO. Neuděláme a dodržel jsem to. Právě proto, že lidé vidí mé činy, dávají mi důvěru ve volbách.“

Možnost, zda by změnil názor, kdyby hnutí ANO nešéfoval jeho nynější předseda, Fiala vyloučil. „Co je hnutí ANO bez Andreje Babiše? Nevím to já a nevím, zda to ví lidé v hnutí ANO.“

Podle premiéra překračuje hranici tím, že osobně útočí, ale také prokazuje všechny rysy a charakteristiky populismu. To značí podle něho i určité zoufalství z toho, jak Fialova vláda úspěšně vládne. „Andrej Babiš ví, že jsme republiku provedli všemi krizemi a že se teď ekonomika bude jen zlepšovat.“

„Má vláda řeší to, co Andrej Babiš za osm let ve vládě nebyl schopen vyřešit. Nic se tady nepostavilo, rekordně jsme se zadlužovali, rekordně narostla inflace, doprava a energetika. Všude zastává po Andreji Babišovi prázdno.“ Podle premiéra jeho vláda dělá potřebné kroky do budoucna a zlepšuje tím ekonomiku a mimo jiné z toho vyplývá agrese předsedy hnutí ANO.

Dotaz, zda úspěchy aktuální vlády chápou i voliči, když má podle průzkumů rekordní nedůvěru, Fiala odsoudil. „Budu plně respektovat názory lidí ve volbách, které se mi jeví jako jediný ověřitelné a relevantní.“