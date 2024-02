Jsem konzerva, říká Babiš v podcastu Sorry jako. Přál si mít Volejte řediteli

Babiš první díl nového podcastu zveřejnil na sociálních sítích v neděli, den po volebním sněmu ANO a v den, kdy také v debatě na CNN Prima News jednoznačně řekl: „Ano, chci být premiér.“

„Já jsem si vždycky přál mít pořad Volejte řediteli. Teď bylo vlastně 30 let od vzniku Novy a Železný byl geniální,“ zavzpomínal Babiš na bývalého generálního ředitele Novy Vladimíra Železného a jeho pořad.

Moderátorku našel podle mluvčího ANO Martina Vodičky výzvou na sociálních sítích, na kterou se podle něj přihlásilo asi tisíc lidí. „Chtěl mít podcast, další kanál,“ řekl Vodička.

Jedna z otázek, kterou od moderátorky dostal, byla na to, jak je to s moderními technologiemi a jaký je jeho vztah k chytrým telefonům, odemykání auta pomocí mobilu či internetovému bankovnictví.

Všechny ty e-věci zkrátka neřeším, řekl Babiš

„No tak to všichni vědí, že Babiš je vlastně analfabet. Babiš nemá počítač a všechno si značím do toho bloku,“ opáčil. „Bankovnictví vůbec, to bych nezaplatil vůbec nic, takže mám na to lidi a jsem v pohodě. No tak jsem konzerva, jsem už starej, takže všechny ty e-věci zkrátka neřeším,“ řekl Babiš.

Zavzpomínal i na to, jak vznikla jeho hláška „Sorry, jako“, která dala i název jeho novému podcastu. Řekl, že za ním v rámci jednoho výjezdu přišly tři štáby ČT. „Už jsem byl naštvanej, tak jsem použil tu hlášku Sorry jako a zkrátka jsem je nějak odpálil,“ uvedl Babiš.

Odpovídal také na dotaz, z čeho měl v poslední době radost. „Mám radost, že nějak funguju, že se hnutí daří,“ řekl. Volby do Poslanecké sněmovny by podle volebního průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO, které by získalo by 35,5 procent hlasů. Za ním by se umístila koalice SPOLU s 22,5 procenta hlasů, třetí by skončila s 10 procenty SPD.

Svěřil se ještě, že na Velikonoce zamíří k moři a že dovolenou vybírají s manželkou Monikou společně.

Moderátorka na závěr ještě vyzvala ty, kdo se chtějí Babiše na něco zeptat, ať neváhají poslat otázku přes Instagram. A znovu se ujišťovala, zda šéf ANO odpoví na všechno. „Určitě. Bez cenzury. My jsme ale nikdy žádnou cenzuru nedělali,“ opáčil Babiš a trochu si tak pomohl názvem debat, s nimiž za voliči jezdí jeho politický soupeř – ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

Otázku, jak vybíral moderátorku a jak je spokojen s prvním dílem svého podcastu „Sorry jako“, nechal Babiš zatím bez odpovědi.