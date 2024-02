Podzimní volby mohou poslat do Bruselu tři politiky ze Zlínského kraje

Politici z ANO by měli být podle krajského předsedy hnutí a hejtmana Radima Holiše do desátého místa, ačkoliv přesné pořadí ještě stanoveno není. „Jsme jediný kraj, který by měl mít v první desítce dva kandidáty. Považuji to za diplomatický úspěch,“ zmínil Holiš. „Jsou to velice slušní kandidáti a nemáme jinou ambici, než aby oba uspěli a byli v europarlamentu,“ doplnil.

Pořadí v první desítce kandidátky si podle Holiše bude určovat její jednička místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

Kovařík je z Velkých Karlovic a je také hlavním poradcem delegace ANO v Evropském parlamentu. V roce 2019 kandidoval jako šestka. Knot je z Uherského Hradiště a zatím působí v zahraničí ve státních službách. Už delší dobu je jasné, že nebude kandidovat dlouholetá europoslankyně Martina Dlabajová ze Zlína, jíž vadilo „národovecké“ směřování hnutí na celostátní úrovni.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou stejně jako v posledních parlamentních volbách vystupovat pod hlavičkou SPOLU. Za ODS bude na 26. místě Robert Samsonek z Napajedel, který je manažerem v rodinné firmě. „Je to aktivní mladý politik, který se v ODS angažuje zejména v rámci platformy Mladých občanských demokratů,“ nastínil poslanec a krajský šéf ODS Stanislav Blaha.

Reálnou šanci na zvolení má ale spíše jen zkušená Michaela Šojdrová z Kroměříže, která je trojkou lidovců a devítkou kandidátky SPOLU. V Evropském parlamentu působí už deset let.

„Mohla by se tam dostat i bez křížkování,“ věří krajský místopředseda lidovců a senátor Josef Bazala. „Koalice SPOLU se dávala dohromady proto, aby se získalo co nejvíce hlasů a mandátů.“ Na 15. místě je lidovec Václav Pláteník z Valašského Meziříčí, který působí jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví.

Na kandidátce Pirátů bude na 26. místě Jiří Knotek ze Strání.

V europarlamentu po dvou volebních obdobích končí Stanislav Polčák ze STAN. Z kraje by měl být na kandidátce hnutí student práv Jan Ksiazkiewicz z Kunovic. O tom, na jakém místě se objeví, rozhodne celostátní výbor na jaře.„Děláme vše pro to, aby byl v popředí. Šance na zvolení je ale pro čtyři pět osob, realisticky se tak do nejužšího týmu asi neprobojuje,“ tuší krajský předseda STAN Tomáš Chmela. Krajský STAN podporuje ještě starostu Dolní Studénky Radima Sršně a místopředsedu hnutí Jana Farského.

Jasno ještě nemají v SPD, kde je ve hře dcera zlínského poslance Vladimíra Zlínského Marie Zlínská. Navrhla ji krajská organizace, rozhodne vedení strany. „Dáváme tam mladou ženu, která má zkušenosti z evropských organizací,“ poznamenal šéf krajské SPD Jaroslav Holík. „Šance, že by uspěla, je ale velice nízká, protože na čele kandidátky jsou výrazné osobnosti.“

SOCDEM by měla na konci února schvalovat celou kandidátku, do níž krajská buňka strany navrhla také své zástupce.