Drnovice nevyšly. Vyškov by se pro první ligu stěhoval na pražský Ďolíček

Vyškovští fotbalisté by v případě postupu do první fotbalové ligy hráli domácí zápasy na stadionu Bohemians 1905 v Ďolíčku. Těsně před výkopem prvního utkání baráže o účast v nejvyšší soutěži mezi druholigovým klubem a Karvinou to řekl generální manažer jihomoravského celku Zbyněk Zbořil.