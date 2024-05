Distributor smrtícího alkoholu z metanolové kauzy byl podmínečně propuštěn

Česká televize Vaculu kontaktovala v jedné z vesnic na Zlínsku, datum propuštění neuvedla.

Vacula byl jedním z trojice hlavních aktérů takzvané metanolové aféry. Ta začala 3. září 2012. Po požití jedovatého alkoholu postupně zemřely desítky lidí. V hlavní větvi kauzy metanol bylo v lednu 2014 obžalováno 31 lidí.

Vaculu soud potrestal za to, že byl odsouzený za to, že jím distribuovaná směs poškodila zdraví 117 lidí, z nichž 37 zemřelo. Jako jediný při vyšetřování spolupracoval a jako jediný také přijal trest stanovený krajským soudem (viz též Distributor lahví s otráveným alkoholem přijal patnáctiletý trest).

Vacula, který pomohl případ objasnit, byl rozsudkem z května 2014 odsouzen za obecné ohrožení na patnáct let vězení. Ve vazbě byl od září 2012 do července 2014 a následně ve výkonu trestu odnětí svobody, takže celkem měl vykonáno přes 11 let trestu.

Svůj trest přijal, později však žádal o obnovu procesu s tím, že má nové důkazy.

Další dva muži, Tomáš Křepela a Rudolf Fian, kteří jedovatou směs namíchali a přes Vaculu poslali do oběhu, dostali doživotí. Celou dobu se drželi tvrzení, že míchali směs určenou do ostřikovačů (viz též Soud potvrdil doživotní tresty pro hlavní míchače otráveného alkoholu).

V rozsáhlém kauze za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu.