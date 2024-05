Lidovečtí senátoři znají soupeře z ANO. Vyzve je včelař a místostarostka

„Nepředpokládám vítězství v prvním kole. Naším cílem je ve druhém kole prokázat, že náš kandidát je lepší,“ shrnul krajský šéf ANO a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Jiří Čunek na Vsetínsku pravidelně vyhrává prakticky všechny volby. Před šesti lety dominoval v senátních hned v prvním kole, když získal skoro 52 procent hlasů. Senátorem je od roku 2006.

„Mám za sebou nějakou práci a věřím, že i nějaké výsledky,“ zmínil Čunek. Tvrdí, že se protikandidáty nezabývá. „Neřeším věci, které neovlivním. Nevím, kdo ještě bude kandidovat, ani to, kdo koho bude podporovat,“ doplnil.

Wojaczková byla ředitelkou základní umělecké školy a posledních deset let je místostarostkou. Podle Holiše se může v Senátu věnovat hlavně školství a veřejné správě. „Na plný úvazek by vykonávala funkci senátorky a složila by funkci místostarostky,“ poznamenal krajský předseda ANO s tím, že Čunkova účast v Senátu je tristní.

„Moje účast není tristní, ale přesně vím, kdy se řeší věci důležité a nedůležité. Nejsem placen za to, že budu někde sedět, ale za to, že něco dělám,“ reagoval Čunek, jenž je zároveň neuvolněným starostou Vsetína a krajským zastupitelem.

V obvodu 77 zatím další jména známá nejsou. STAN ani Piráti tam svého člověka nepostaví. SPD ano, stejně jako v obvodu 80, ale zatím tají, kdo to bude.

„Kandidátky do kraje i do Senátu musí být nejprve schválené členskou schůzí SPD, ta krajská bude v půlce června,“ naznačil krajský předseda Jaroslav Holík.

Zda lidovce podpoří koalice Spolu, není jasné

Čunek ani Kunčar zatím nemají ani jistotu, jestli budou mít podporu vládní koalice Spolu, již tvoří ODS, TOP 09 a právě i lidovci, případně jiných stran. „Měl bych být za Spolu, ale dokud to není definitivní, beru všechny možnosti jako otevřené,“ nastínil Patrik Kunčar.

Podle krajského šéfa ODS Stanislava Blahy ještě o podpoře není rozhodnuto. „Senátní volby jsou pro ODS volby celostátního významu. Budeme je řešit na úrovni nejvyšších stranických orgánů v polovině června,“ naznačil.

Kunčara bude chtít porazit Hájek, který vystupuje jako ekonom a včelař. Působí také na Vysoké škole Jagiellonské, na její fakultě v Uherském Hradišti. „Mohl by bránit naše zemědělství, ale jeho přístup a vzdělanost jsou takové, že se může zabývat jakýmkoliv tématem,“ zmínil Holiš.

V senátním obvodu 80 bude za hnutí STAN kandidovat také písničkář a aktivista Zbyněk „Ziggy“ Horváth, který je specialistou v oblasti bezpečnosti dopravy. Vystupuje veřejně proti Andreji Babišovi a dříve proti účasti komunistů ve zlínské krajské koalici.

„Je to člověk, který vyznává demokratické hodnoty a má konkrétní cíle v oblasti bezpečnosti silničního provozu, což je téma, které může oslovit voliče,“ věří krajský šéf STAN Tomáš Chmela.

Piráti ani zde svého kandidáta mít nebudou, něčí podporu v obou obvodech budou ještě zvažovat. Do voleb v ani jednom obvodu nepůjde SOCDEM.