Byl jsem klidnější, svěřil se tatínek u císařského řezu. Vsetín zavedl novinku

„U prvního porodu jsem být nemohl a jsem rád, že šance být i u porodu císařským řezem už existuje. Byl jsem díky tomu mnohem klidnější,“ svěřil se novopečený otec. „Překvapilo mě, kolik bylo na sále odborníků, jaká souhra mezi nimi panovala. A jsem rád, že je všechno v pořádku.“

Přál si být blízko své ženy, i když nepůjde o spontánní porod. „Mluvil se mnou, povzbuzoval mě i psychicky, říkal mi, ať to vydržím, že už to bude a že se nemám čeho bát,“ přiblížila manželka. „Byla to velká opora.“

Zhruba půl hodiny strávil muž na sále v blízkosti své ženy. Pak se o miminko staral na novorozenecké stanici. Vnímal to jako velký zážitek, který by doporučil i dalším rodinám.

Nastávající tatínci mohou být nově ve Vsetínské nemocnici u plánovaných porodů císařským řezem, kdy je žena pod spinální anestezií. Podmínkou je, že muž bude také u předanestetického vyšetření maminky, kde se seznámí s průběhem zákroku a pokyny, které musí na sále respektovat.

„V poslední době si stále více maminek přálo mít partnera také u porodu císařským řezem. Jsme rádi, že jim tuto společnou chvíli můžeme umožnit,“ zhodnotil zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Martin Janáč. „Maminkám je přítomnost partnera psychickou oporou, dodává jim pocit jistoty, snižuje stres a násobí radost z narození dítěte.“

Žena může s partnerem v průběhu operace mluvit, vnímá jeho blízkost a podporu. Dítě jí po narození zdravotníci přiloží na hrudník, v bondingu pak pokračuje tatínek.

Stejnou možnost nabízejí ve Zlínském kraji i další porodnice. „Zhruba jeden rok umožňujeme, aby při plánovaných i akutních císařských řezech byl i tatínek. Pokud jsou tedy ženy v částečné narkóze. Při úplné to možné není,“ potvrdila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková. „Muži toho poměrně využívají.“

Za stejných podmínek mohou tatínci k porodu i v Baťově nemocnici ve Zlíně. V Kroměřížské nemocnici dokonce zavedli respektující císařský řez. „To znamená nejen přítomnost tatínka u porodu, ale především to, že maminka sama aktivně asistuje při vytažení miminka z dělohy,“ doplnila mluvčí Veronika Slaměnová.