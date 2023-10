Na dotek ve dne v noci. Zlín chystá nový pavilon s péčí o nedonošené děti

Péče o předčasně narozené děti, kterou v něm nabídne, v takovém rozsahu a podobě v Česku zatím neexistuje.

„Chceme tuto péči zorganizovat stejně jako na běžném novorozeneckém oddělení. Aby od začátku až do konce mohla být matka trvale s dítětem, které potřebuje nejvyšší stupeň intenzivní péče,“ prozradil ředitel zlínské nemocnice Jan Hrdý. „Je to odvážný koncept, ale chceme tímto směrem jít. Ve světě se to prosazuje, u nás ještě tolik ne.“

Stavebníci proto musejí najít unikátní stavebně-technické řešení, které to umožní. A v současné budově zlínské porodnice ho nenajdou. V nově plánovaném gynekologicko-porodnickém pavilonu ale ano. Ten bude první novou stavbou z chystané proměny areálu nemocnice, vyroste poblíž bývalé prádelny určené k demolici a stát by měl více než miliardu korun.

Aktuálně je hotová koncepční objemová studie a nemocnice už vybírá projektanta. Materiál by měl být hotový asi za půl roku.

Jisté je, že do pětipodlažní budovy se ze současné porodnice přesune novorozenecké a gynekologicko-porodnické oddělení včetně ambulancí. Pod novým pavilonem pak vznikne jedno nebo dvě podzemní patra s parkovacími místy.

„Co se týče porodů, chtěli bychom, aby tam maminka byla spíše jako v útulném penzionu než v nemocnici,“ naznačil Hrdý. „Nedíváme se na ni jako na pacientku, ale na někoho, koho jsme tady u příležitosti porodu ubytovali.“

Největší změnou ale zřejmě bude právě péče o nedonošená miminka. Dosud je to tak, že děti, které se narodí dříve a musejí být pod intenzivním dohledem a péčí, jsou umístěné v inkubátorech v jedné velké místnosti. Maminky za nimi přicházejí, dotýkají se jich, mluví na ně, kojí je. Mohou tam strávit desítky minut. A to v době, kdy jsou ještě po porodu v nemocnici nebo i později po propuštění domů.

Na oddělení jsou ale k dispozici i tři nové pokoje, které vznikly díky projektu Malé mimi a umožňují dlouhodobý pobyt ženy s dítětem. Personál tam maminky učí, jak se o tato nedonošeňátka starat.

Nový koncept bude znamenat, že takovou možnost nepřetržitého dlouhodobého kontaktu dostane více žen. Pokojů, které budou přístrojově plně vybavené a uzpůsobené intenzivní nejvyšší péči, by mělo být v novém pavilonu dvacet.

„V západní Evropě už je to rutina, u nás se o to některé nemocnice snaží,“ upozornil primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko. „Individualizovaná péče je založená na tom, že o každé dítě je pečováno a je pozorováno zvlášť. Není to hromadná péče. Samozřejmě to vyžaduje větší prostory a vyškolený personál. Ale optimálně takovou nepřetržitou péči může zajistit matka. Cílem konceptu proto je, aby matka od dítěte pokud možno vůbec neodcházela a několik týdnů mohla být s ním. Z dlouhodobého horizontu to má opravdu velký dopad na vývoj dítěte.“

Porod jako doma

I pro ostatní těhotné ženy by ale měl nový pavilon přinést pozitivní změny. Prostředí, ve kterém budou přivádět na svět své dítě, by mělo být komfortní a intimní, srovnatelné s domácí atmosférou.

Lékaři také chtějí ženám umožnit všechny varianty porodu. Už teď ve Zlíně fungují třeba ambulantní porody nebo centrum porodní asistence, kde maminky rodí bez přítomnosti lékaře.

„Konkrétně chceme osm nových porodních pokojů, které budou evokovat dojem, že jsem doma v obýváku, a ne ve velké porodnici,“ přiblížil ředitel nemocnice. „Můj pokoj, můj prostor. Každý chceme mít vybavený vším, co je potřeba i pro alternativní porody.“

Na oddělení šestinedělí pak maminky stráví první dny s dítětem na jednolůžkovém pokoji. Gynekologické pacientky budou také ležet na jedno- až dvoulůžkovém pokoji, budou zde operační sály pro onkogynekologii a urogynekologii nebo stacionář pro jednodenní zákroky.

Nový pavilon bude mít dopad i na fungování dětského oddělení, které je v současné době v areálu na třech místech. Některá lůžka a dětská pohotovost jsou v budově porodnice, další v sousední přízemní budově a ambulance jsou na 21. budově. Až se porodnice vyprázdní, bude celé dětské oddělení na jednom místě.