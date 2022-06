Areál Vsetínské nemocnice čeká zásadní přeměna, vyjde na dvě miliardy

Zlínský kraj aktualizoval plán rozvoje a v několika etapách chce postavit centrální chirurgický pavilon, rekonstruovat budovy a všechny obory propojit. Jde o plány na řadu let, které areál i pohodlí pacientů posunou do 21. století. Pokoje by například měly být maximálně dvoulůžkové.