Omladit musíme. Sportovní šéf Slovácka o konci Svědíka, novém kouči i Petrželovi

„Trenér je placený od toho, aby trénoval, tlak bude na mně. Jsem přesvědčený, že fanoušci situaci pochopí. Určitě si pamatují, že před příchodem Martina se nám ne každý rok dařilo. Pokud bychom skončili čtvrtí, pátí, šestí, tak klobouk dolů. Ale když budeme desátí, nikdo v klubu s tím nebude mít problém,“ říká Šumulikoski.

Je odchod Martina Svědíka zlomem ve Slovácku?

Už několikrát bylo řečeno, že hráči jsou rok od roku starší, s některými kluky jsem ještě hrával. Jsou tady deset i více let. Roky nezastavíme. Musíme začlenit mladé, kteří se stanou nástupci těch starších.

Martin Svědík měl smlouvu ještě na jednu sezonu. Odkdy jste tušili, že ji nebude chtít dodržet?

Věděl jsem to od konce minulého roku. Viděl jsem, že je toho na něj moc. Chtěl si spravit druhou nohu, odpočinout si, nabrat energii. Říkali jsme mu, že by bylo dobré, kdyby ještě zůstal. Ale bylo vidět, že je vyšťavený. Nevylučuji, že se za pár roků vrátí zpátky. Na Slovácku bude vždycky vítaný.

Novým trenérem se stal Roman West. Leckdo tvrdí, že důvodem je i fakt, že je to pro klub nejlevnější varianta.

To je blbost. Nešlo o peníze. Trenér Svědík chtěl Romana Westa už v době, kdy působil v Třinci. Směřovali jsme k tomu, že by to Martinovi asistenti mohli po něm jednou převzít. Chvilku si dal (West) od trénování volno, pracoval ve firmě svého táty. Když jsme se dozvěděli, že se chce vrátit, angažovali jsme ho k devatenáctce. Poznávali jsme ho. Měl těžký úkol ji zachránit. Povedlo se. Ukázalo se, že je kvalitní. Díval jsem se, jestli se umí přizpůsobit týmu, dostat z hráčů maximum. Nemůžeme každý rok kupovat deset hráčů, ale budeme se snažit dovést mu co nejvíce hráčů, co nejkvalitnější, namixovat tým s mladými hráči.

Záchranou dorostu v nejvyšší soutěži si řekl o místo kouče áčka?

Pomohlo to. Ale hodně se dívám, jak trenér pracuje s mančaftem. Nezaměřoval jsem se jen na zápasy, ale občas jsem zašel na jeho tréninky a to mě zaujalo nejvíce.

Přiváděli jste ho v zimě s tím, že by to mohl po Svědíkovi vzít?

Mluvilo se o tom, že po Martinovi to bude ve Slovácku průšvih a ne každý by po něm nastoupil. Měl jsem ho v hlavě, jednal jsem i s jinými trenéry, dvakrát s Václavem Jílkem, ale to nedopadlo.

Na snímku z utkání Konferenční ligy mezi Slováckem a Kölnem je (zprava) domácí manažer Veliče Šumulikoski, trenér Martin Svědík a jeho asistent Josef Mucha.

Budete novému trenérovi na lavičce k ruce jako Svědíkovi?

Říkal jsem mu, že tam už nechci být. Nechám ho, ať si poradí sám. S Martinem jsme měli speciální vztah. Začnu na tribuně a budu první, který frajerům na hřišti zatleská, když to bude férové. Odehrál jsem šest set zápasů, po pár minutách poznám, odkud fouká vítr. Hned mě to nase... Nesnáším neférovost. Proto jsem schopný jít do války s kýmkoliv. Proto občas na lavičce vybouchnu. Mám zodpovědnost ke klubu, mám ho rád. Bydlím tady a budu bydlet. Nechci, aby mi za pár let někdo vyčítal, že jsem to tady potentoval. V jarní tabulce jste byli poslední. Je to velké varování? Na podzim jsme nahráli hodně bodů. Neměli jsme prohrát v prvním kole doma s Pardubicemi, pak ani ve Zlíně, červená, zranění, všechno se sešlo. Nehráli jsme dva zápasy v kuse ve stejné sestavě.

Ale jen tím to nebylo, ne?

Měli jsme hodně zdravotních problémů, pak se celkem brzo nechtěně profláklo, že končí trenér Svědík. Hlava hráčů pak nefunguje stoprocentně. Nevěděli, co bude. Na jaře jsme vyhráli jen dva zápasy. Kdyby se to stalo v jiném klubu, trenér by skončil. Dohodli jsme se s Martinem, že dodělá sezonu, ať se děje cokoliv. To jsme dodrželi a bylo to správně. Zasloužil si, aby tady byl až do konce.

Čili věříte, že s čistou hlavou dokážou i starší hráči v sobě zažehnout zase oheň?

Bude nová motivace, tréninky budou trošku jiné, než které měli šest let. I proto se někdy v průběhu sezony mění trenéři, aby se hráči restartovali. Devadesát procent jich zůstává. Je jen na nich, jak to uchopí. Dokázali toho hodně. Víme, že umí. Klíčové je, aby se jim vyhýbala zranění. Mluvil jste o nutném omlazení. Necítíte v tomto směru dluh, že za éry Martina Svědíka se upřednostnil momentální úspěch před budoucností týmu? Je pravdou, že jsme mládež tolik nevnímali. Ale také je pravdou, že jsme tam neměli tak silné ročníky. Jsme nejmenší ligový klub a přivést sem hráče odmalička je těžké.

Pomůže, že nový trenér zná hráče z dorostu?

V přípravě s námi začne Novotný, kapitán, dával góly. Chtěli bychom zapojit i dva nigerijské hráče, ale je otázka, jestli se s nimi domluvíme. Na jaře tady byli na hostování.

Kdo kromě kapitána Kadlece končí?

Jistý je Holzer. Nabídli jsme mu smlouvu, na naše poměry ohromnou. Ale chtěl se vrátit do Baníku. Nešlo ho udržet. Byl volný hráč. Smlouvu jsme mu nabízeli už loni, než se zranil.

I Kalabiškovi dobíhá smlouva.

Příští týden se rozhodne, jestli mu nabídneme novou, nebo si podáme ruku a férově to ukončíme. Má osmatřicet. Zaslouží si tady být, ale roky nezastavíme.

Ligový rekordman Milan Petržela bude mít v červenci jedenačtyřicet, na konci sezony už moc nehrával. Počítáte s ním dál?

Měl zdravotní problémy. Pár zápasů ho tahal sval. Ale Milan je jiný než ostatní starší hráči. Pořád má rychlost a je důležitý do kabiny. Zaslouží si, abychom se mu věnovali jinak.

Co Juroška, jehož lanařila Plzeň?

Byli jsme domluvení na všem, ale něco se stalo a neklaplo to. Může se stát, že do konce přestupního období odejde. Možná i do zahraničí. Pracujeme na tom.

Vnímáte, že nastal čas, aby se posunul?

Za mě ještě ne. Ale když přijde velký klub jako Plzeň, Sparta, Slavia, nemůžeš klukovi říct, že to nejde, že tady budeš hrát ještě rok. To je blbost. Když ho teď pustíme, vím, že později se vrátí a nebudeme ho muset přemlouvat, protože jsme mu pomohli.

Proslýchalo se, že je zájem o iráckého reprezentanta Doskiko.

Není nic v řešení. Jen loni přišel jeho agent, že ho prodá; za drobné. Řekli jsme mu, jestli máš peníze, můžeš si ho vzít. Od té doby už skoro rok nezavolal.

Máte zájem o obránce Cedidlu ze Zlína. Jak reálný je jeho příchod?

Ve Zlíně jsou zajímaví hráči, ale všichni mají smlouvy. Můžeme něco zaplatit, ale ne tak velké peníze, jaké požadují. Máme nějaký rozpočet a podle toho se chováme. Také bych chtěl mít v mančaftu pětkrát Messiho, ale nejde to. Respektuji to a musím jít jinou cestou. Pracujeme na šesti hráčích. Většinou jsou to mladí kluci z českého trhu, do něhož počítáme i Slovensko. Cizinců máme dost. Česká liga je specifická a trvá jim i rok, než se přizpůsobí. Na to nemáme čas.

S Blahútem z Podbrezové jste se v zimě trefili.

Věděli jsme, že s rychlostí nebude mít problém. Báli jsme se, jak zvládne intenzitu české ligy, která je vyšší než u slovenské. Proto jsme udělali hostování s opcí. Sice jsme pak zaplatili o něco málo více, ale to není problém, když získáš jistotu, že je to správný hráč.