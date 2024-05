Vítězství z Krumlova je pro mě cennější. Titul je ještě daleko, říká Stříteský

„Asi je nám těch osm desetin souzených,“ pousmál se Stříteský, kterého ve Škodě Fabii RS Rally2 naviguje Jiří Hovorka.

Zkuste obě vítězství srovnat.

To z Krumlova je cennější. Jednak tím, co se nám stalo loni (při havárii se několikrát přetočil kolem své osy – pozn. red.), a taky větší konkurencí. Bylo to těžší i psychicky, protože ve vedení jsme byli už po prvním dnu. Minule jsme do něj naskočili až v polovině poslední etapy, stačilo ustát jenom jednu sekci. Tady to byl celý den. Jet první na trati byl nezvyk.

Přesto jste to zvládl. Co na soutěži bylo nejsložitější?

Ustát to nervově, protože se jelo ve vteřinách. Hlavně jsem se snažil neudělat zbytečnou chybu, abych něco neztratil.

Před závěrečným testem jste měl k dobru na Václava Pecha 1,3 sekundy a na Jana Kopeckého 2 sekundy. Věřil jste, že to ustojíte?

Ne. Před poslední erzetou jsme si říkali, že dvojka je taky dobrá. Lepší než to tam nechat. Přece jen šlo o první závod a nic se neškrtá (poté, co byla kvůli smrtelné havárii zrušena Rallye Šumava, se do konečné klasifikace počítá všech zbylých pět podniků – pozn. red.) Ale neměli jsme v plánu hodit do toho vidle. Naopak jsme chtěli udělat, co je v našich silách, a podařilo se.

Dominik Stříteský během Rallye Český Krumlov

Jaké byly vaše první myšlenky v cíli?

Byli jsme šťastní, že se nám to povedlo dotáhnout do konce, že jsme vydrželi na první místě a že jsme souboj s Honzou (Kopeckým) takhle rozhodli, aniž by do něj promluvil třeba defekt.

Kopecký ale dojel třetí s odstupem 3,6 sekundy. Druhý skončil Pech. O jeho jízdu jste se nezajímal?

Bereme to tak, že závodí, ale přece jen o body nás mohl okrást jenom Honza. Venca do šampionátu neboduje. Nahánět se s ním a udělat nějakou chybu, to by byla kravina. Víc jsme proto sledovali Honzu.

Soutěž v Krumlově potvrdila vzrůstající úroveň tuzemského šampionátu, na vítězství mohlo pomýšlet šest pilotů. Jak se vám jezdí v takové konkurenci?

Je to super. Jsme závodníci a rozhodně je to lepší než vyhrávat o půl minuty a proti nikomu nezávodit. Sice je to psychicky náročné, ale to k rally patří. Bereme to tak všichni.

Před sezonou jste přesedl do nejnovější verze Škody Fabie. Při čtvrtém, respektive třetím startu jste poprvé vyhrál. Znamená to, že na auto už jste si zvykl?

Český Krumlov ukázal, co všechno jsou tato auta schopna udělat. Člověk se až divil, co vůz pobere, kam je schopný posunout hranici. Jsem rád, že jsme se pro něj rozhodli, protože to byl fakt velký krok dopředu. Bez této změny bychom asi nebyli tak konkurenceschopní. Například na rychlých úsecích je auto o dost klidnější. Těch je přitom v Krumlově dost.

Ve všech letošních závodech jste skončil na stupních vítězů. Začal jste ve sprintech bronzem na Valašské rallye a stříbrem na Kopné a nyní přišla výhra v hlavním seriálu. Co na to říkáte?

Je to snový rozjezd. S něčím takovým jsme vůbec nepočítali. Naopak pro nás všechno bylo s otazníkem. Jak si s autem povedeme? Co pneumatiky? Jak se dokážu se vším sžít? Nakonec to dopadlo takhle a doufám, že v tom budeme pokračovat.

Zmínil jste pneumatiky. Jako jeden z mála využíváte korejskou značku Hankook, která se v příští sezoně stane jediným dodavatelem v mistrovství světa. Podílíte se na jejich vývoji?

Na Kopnou jsme dostali testovací kola, po závodě jsme jim předali zpětnou vazbu. Další testování nás čeká během měsíce. Věnují se tomu opravdu hodně a je poznat, že to chtějí posouvat dopředu. Podle mě to jde správnou cestou.

Vítězstvím v Českém Krumlově jste se hlasitě přihlásil do boje o český titul, který od roku 2015 až na jedinou výjimku drží Jan Kopecký. Jak vidíte své šance?

To je daleko. Teď přijdou Hustopeče, které nejsou mou soutěží. Pak je sice Bohemka, ale po ní je Barumka, která loni od nás taky nebyla nic extra. Navíc se tam berou větší body, takže bude klíčová. Nikdo nepojede pomalu. Tím, že se nic neškrtá, stačí udělat malou chybu a člověk v pořadí hned klesne. Takže platí, co už jsem říkal. Je lepší brát body za druhé místo než nedojet. A myslím, že tak uvažujeme všichni.