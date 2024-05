K přeboru ve střelbě policisté přidali první pomoc a pozvali kolegy z Bavorska

Policisté se postupně střídali na několika stanovištích, z nichž byly co chvíli slyšet hlasité rány. Kromě samotných soutěžících stojí na každé zastávce také rozhodčí, kteří stopují čas a počítají body.

„Celý přebor se skládá z několika situací, které se přibližují bojové střelbě nebo použití zbraně policisty v reálném zákroku. To znamená, že zasahují v nestandardní pozici, například vkleče, drží v ruce nějaký předmět nebo mají za úkol někoho chránit. Jako odezvu událostí na filozofické fakultě v Praze jsme zařadili také poskytování první pomoci na figuríně. Zároveň cvičíme i střelbu v neprůstřelné vestě,“ přibližuje instruktor a hlavní pořadatel přeboru Michal Šťastný z jihočeského policejního ředitelství.

Dvoudenního závodu spojeného s nácvikem se účastní asi 120 soutěžících. Středa patřila především hostujícím útvarům, policistům z Německa, budějovickým strážníkům, členům Armády ČR, Vězeňské služby či Celní správy. Ve čtvrtek se utkala přibližně šedesátka jihočeských policistů, mezi nimiž závodilo také deset žen.

„Jedeme hned od rána a končíme okolo třetí odpoledne. Kapacita našeho přeboru je tím omezená a musím přiznat, že už nyní jsme na její hranici,“ připouští Šťastný.

Samotný krajský přebor je svým způsobem kvalifikací na republikové mistrovství určené příslušníkům Policie ČR. Do celostátního kola postupují pouze tři muži a stejný počet žen.

„Hosté se přeboru neúčastní. Ti pouze využijí celé akce k tomu, aby si zde mohli procvičit některé situace. Jde nám hlavně o to, aby kromě přesnosti byli všichni schopni zasáhnout co nejrychleji, což je v reálné situaci mimořádně důležité,“ upozorňuje Šťastný.

Policisté z Pasova se rádi vrací

Jak sám tvrdí, poslední roky na střelby pravidelně jezdí i zájemci ze státní policie Německa, zejména pak z bavorského Pasova.

„V minulosti jsme s jejich instruktory měli společná cvičení, kde jsme si vymezovali společné postupy. Napadlo mě je sem pozvat, což s radostí přijali. Až poté se nám to rozšířilo i o ostatní české ozbrojené složky,“ líčí Šťastný.

„Každý rok se na akci moc těšíme a vyhlížíme pozvánku. Oceňuji zejména to, že si díky takovým akcím budujeme kontakty, na kterých můžeme do budoucna stavět. Mrzí mě jen to, že nemáme tolik času, abychom si prohlédli samotné město,“ prozrazuje mluvčí Spolkové policie Pasov Jürgen Bockstedt.

Podle něj je pro jeho kolegy velkým přínosem, že si zde mohou vyzkoušet i zapojení první pomoci do střeleb.

„Je to pro nás zajímavé zpestření. Navíc jak je to celé koncipované jako přebor, dokážeme se do toho položit a vnímáme i takový ten závodní stres. Vyzkoušíme si tady také jiný formát závodů, než na který jsme z Německa zvyklí,“ doplňuje Bockstedt.