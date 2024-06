Zaplavený jih Německa zasáhnou další lijáky. Řezno vyhlásilo stav katastrofy

Německo čelí od víkendu záplavám v důsledku silných dešťů. Na tři tisíce lidí muselo být v Bavorsku evakuováno ze svých domovů, uvedla v neděli mluvčí německého ministerstva vnitra.

Po několika dnech nepřetržitého deště se v mnoha oblastech, zejména v Bavorsku a Bádensku-Württembersku na jihu Německa, řeky a potoky vylily z břehů. Na záchranných a evakuačních pracích se podílí na 40 tisíc záchranářů a pomocníků. Jeden při záchranných pracích přišel o život.

V okresu Kelheim v Dolním Bavorsku byl vyhlášen nouzový stav, úroveň hladiny Dunaje zde dosáhla čtvrtého ze čtyř stupňů a má nadále stoupat. „Současná situace v kombinaci s další předpovědí zůstává napjatá,“ uvedly místní úřady.

Lidé na jihu Německa musejí počítat s rušením spojů na železnici a zpožděními. Týká se to například trati z Mnichova přes Norimberk do Berlína nebo z Mnichova do švýcarského Curychu.