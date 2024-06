Bojí se sprchování, řekl otec soudu. Za týrání syna ve školce chce 700 tisíc

Obžalovaná podle spisu děti fyzicky trestala, sprchovala je studenou vodou a nechávala je samotné zavřené v místnosti.

„Syn tam nastoupil v září 2021. Od listopadu jsme pozorovali, že není všechno v pořádku. Najednou nechtěl chodit do koupelny a bál se sprchování. Jakmile jsem udělal jakýkoliv prudší pohyb, tak se lekl a začal se krýt, jako když očekával, že dostane ránu. Přitom já jsem ho nikdy neuhodil. Děti jdou ve školce (ve vývoji) nahoru, u syna to bylo naopak, šel dolů,“ uvedl muž před soudem.

Po obžalované požaduje odškodné za citovou a psychickou újmu ve výši 700 tisíc korun. Další rodiče žádají sumu v desítkách tisíc korun.

Žena podle obžaloby v letech 2021 až 2023 týrala sedm dětí ve věku od dvou do tří let, o které se starala v dětské skupině. Státní zástupkyně uvedla, že žena děti několikrát uhodila přes ruku, ústa nebo zadek, když neposlouchaly, a posílala je samotné do oddělené místnosti, kde byly zavřené.

Spis uvádí, že žena děti také sprchovala studenou vodou, aby se uklidnily, a jednomu chlapci i ostříhala vlasy. Obžalovaná vinu před soudem popřela. Cítí se nevinná a nesouhlasí s formulaci skutku ani s právní kvalifikací.

Matka jiného chlapce si nestěžovala

„O děti se starám jako o vlastní a přijde mi to hrozně líto. Vždy jsem se k nim chovala jenom dobře a poskytovala jsem jim dostatek pohody. Jsem nevinná,“ prohlásila koncem května, kdy projednání kauzy u krajského soudu začalo.

Pak ale přiznala, že v jednom případě plácla dítě přes ruku a jednou přes zadek. Obžalovaná dále poznamenala, že se ji snaží poškodit majitelka jiné dětské skupiny v Českých Budějovicích.

Chlapec, jehož otec před soudem vypovídal, nyní chodí do mateřské školy v Nových Hradech. „Relativně je tam spokojený. Ale pořád má nechuť bavit se s cizími lidmi. A pořád u něj přetrvává, že se bojí sprchování, odnesl si psychickou újmu,“ řekl otec.

U soudu vypovídala i matka jiného chlapce, který do školky půl roku chodil. Nevšimla si žádného nestandardního postupu. Syna přeřadila proto, že pak nastoupil do státní mateřské školy.

Obžalované hrozí trest v rozmezí od dvou do osmi let vězení, verdikt zatím nepadl. Soud bude pokračovat v příštích dnech.