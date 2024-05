Složitější, než si mysleli. Proměna zlínského náměstí nabírá zpoždění

Důvodů je více, ale jeden je hlavní. Jde totiž o centrum města, kde je řada majitelů pozemků i správců inženýrských sítí. Ti všichni musejí s chystanou přestavbou náměstí Míru ve Zlíně souhlasit, byť třeba s podmínkami, které bude muset město dodržet.

Proto se příprava projektu za 400 milionů korun protahuje. „Je to složitější, než jsme si mysleli,“ přiznal Pavel Pekár z brněnského studia P. P. Architects, jež je autorem návrhu na proměnu náměstí a městu má dodat projekt i se stavebním povolením. „Kdyby to bylo na periferii, je to úplně o něčem jiném,“ doplnil.

O povolení chtěl původně žádat před koncem loňského roku, ale bude to zřejmě až v polovině toho letošního. „Je to tak rozsáhlý a složitý projekt, že pořád trvá intenzivní inženýrská činnost, která byla zahájena v roce 2023 na podzim. Jsou tam požadavky na souhlasy různých vlastníků, což ještě může být složité,“ předestřel Pekár.

„Dohodli jsme se s panem primátorem, že v polovině letošního roku podáme žádost o stavební povolení na stavební úřad,“ naznačil.

Vedení města by si představovalo, že by příprava běžela rychleji, ovšem také uznává, že jde o exponovaný střed města. „Projekt je komplikovaný, má svá úskalí. Je to přece jenom náměstí, kde je hodně inženýrských sítí,“ reagoval primátor Zlína Jiří Korec. „Mysleli jsme si ale, že už budou mít tyto věci dávno vyřešené,“ doplnil.

Městu chybí finance, potřebovalo by dotace

Pekár zatím nechce odhadovat, kdy by mohlo být vydané stavební povolení. „Kdyby to bylo letos, bylo by to hezké, ale moc tomu nevěřím,“ sdělil Korec s tím, že se pak bude muset ještě vypracovat prováděcí dokumentace, což zabere další čas.

„Dokud ji nebudeme mít, nemůžeme soutěžit dodavatelskou firmu. Myslím si, že dříve než na konci první poloviny příštího roku ji soutěžit nebudeme. Uvidíme také, co se bude do té doby dít s financemi,“ nastínil primátor.

Město zatím nemá na přestavbu peníze. Vlastní mu stačit nebudou a potřebovalo by dotace. „Ve střednědobém investičním plánu proměnu náměstí máme. Ale nedokážu říci, co bude za dva roky. Navíc se nám na základě vládního konsolidačního balíčku mají ještě více snížit příjmy,“ postěžoval si zlínský primátor.

Časová prodleva na přípravě přestavby nastala už loni, kdy architekti řešili s městem úpravy projektu, které se týkaly počtu parkovacích stání pod náměstím nebo zeleně.

K projektu se průběžně vyjadřuje řada institucí a obyvatel, jichž se záměr majetkově či jinak dotýká. Například policie a dopravní podnik měly obavy z toho, jestli výjezd z podzemního parkoviště pod náměstím nezpůsobí na třídě Tomáše Bati komplikace.

„Magistrát proto objednal dopravní mikrosimulaci a nějakou chvíli trvalo, než se projednala a prokázala, že návrh řešení je správný, že na třídě Tomáše Bati nebudou vznikat kolony,“ upřesnil Pekár.

Podzemní parkoviště i kolonáda

V první etapě proměny centra se počítá s předlážděním náměstí, podzemním parkovištěm pro 250 aut, pódiem s kolonádou, změnou zeleně a instalací nových laviček, veřejného osvětlení i odpadkových košů. Na náměstí se má také objevit větší netradiční kašna, kterou by měli lidé ocenit zejména v létě.

Vzhledem k tomu, že jde o součást památkové zóny, museli se k záměru vyjádřit také památkáři, již měli spíše drobnější připomínky. „Z naší strany byly stanoveny podmínky ve smyslu nutnosti zachování stávajících dvou barokních soch svatých Floriána a Donáta včetně jejich kamenných stupňů,“ zmínila mluvčí pobočky Národního památkového ústavu v Kroměříži Petra Zelinková.

Dále měli památkáři výhrady k návrhu veřejného osvětlení před radnicí či informačního sloupu u vjezdu do podzemního parkoviště. Upozorňují také na možná rizika při budování podzemního parkoviště vzhledem k případným, ale očekávatelným archeologickým nálezům.

K proměně mají připomínky také lidé, kteří loni sepsali a na radnici předali petici za zachování čtyř vzrostlých lip v jeho středu. Stromy musejí jít k zemi kvůli podzemnímu parkovišti. V úvahu přichází jen možnost, že by se dva z nich s ohledem na jejich zdravotní stav mohly přesadit. Podle odborníků na to technologie existují.

Město ale petici odmítlo s tím, že zeleně v centru přibude. Celkem má jít k zemi 47 kusů zeleně a vysází se 74 nových. Například nové dvě řady stromů budou na severní straně náměstí naproti parku.

Kdy by se mohla první etapa stavět, je dnes s ohledem na komplikovanou přípravu a nejistou finanční situaci obtížné říci. Dříve než v roce 2026 to ale zřejmě nebude. Druhá etapa proměny náměstí obnáší zastavění sousedního parku. U ní zatím není jasné, kdy a jestli se vůbec bude dělat. Řada obyvatel Zlína totiž upřednostňuje stávající park.