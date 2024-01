Zlín omezil vjezd aut na náměstí Míru, chrání tím chodce v pěší zóně

Naopak rezidenti nebo majitelé výjimek do lokality smí jezdit autem i nadále. „Bylo nezbytné, abychom zohlednili vyšší počet chodců, kteří v poledne procházejí pěší zónou,“ uvedl radní pro oblast dopravy Václav Kovář. „Z tohoto důvodu došlo k úpravě časů tak, aby nebyla průjezdem aut ohrožována jejich bezpečnost.“

Dříve platil režim povolující vjezd na náměstí Míru od 6 do 8, od 11.30 do 12.30 a odpoledne od dubna do října od 17 do 20 a od listopadu do března od 16 do 20 hodin. Klíčová změna se tak týká poledního času.

„Pro zásobování jsme stanovili dva, oproti předchozí praxi prodloužené časové intervaly, v rámci nichž budou moci zásobovači najíždět do obchodů a tržiště v pěší zóně,“ popsal Kovář. „S obchodníky jsme o tom mluvili, stejně jako ostatní živnostníci či instituce dostali informaci předem,“ dodal.

Opatření se týká vjezdu do pěší zóny z Dlouhé ulice a dále silnic v ulicích Bartošova, Rašínova, Soudní, tř. Tomáše Bati a Vodní. Ve zmíněný čas sem kromě zásobování nesmí ani dodávky doručovacích služeb či vozy společností rozvážejících jídlo.

„Nevidíme v tom problém,“ vzkázal Kovář. „Kurýrní či jiné společnosti budou muset změnit harmonogram, nebo jezdit přes závoru v Bartošově ulici.“ Pekárna v Rašínově ulici pak může využít vymezenou plochu ve Zlatém jablku.

Městská policie po této změně volala delší dobu. „Po mnoha letech se mění logistika zásobování ve prospěch bezpečnosti občanů města a všech účastníků silničního provozu,“ řekl ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.

„Hlavně v poledních hodinách vjíždělo na náměstí hodně aut, pohyb lidí na něm je přitom značný. Řidiči jezdili rychle a mnohdy šlo o nebezpečné situace, kdy chodec šel po pěší zóně a najednou na něj najíždělo vozidlo. Byli jsme toho svědky na vlastní oči a monitorovali jsme je i na kamerách,“ dodal.

V rámci chystané velké proměny náměstí Míru se mluvilo o tom, že po vzniku podzemního parkoviště by mohla být celá Bartošova ulice pěší zónou. Podle magistrátu je to stále ve hře.

„Trendem v západní Evropě je snaha vytlačit z centra města individuální dopravu a vytvořit pěší zóny, což je za mě správně,“ uvedl Kovář. „Ale návrhů je víc. Uvidíme, jaká bude finální varianta.“