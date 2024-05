Těžké časy zlínského hokeje. Významné sponzory se nedaří najít, říká primátor

Stojí v čele zlínské radnice, která je největším akcionářem zlínského hokejového klubu. A její podíl se ještě navýší a bude většinový. Město totiž koupí stávající podíl od společností Trinity Bank a Samohýl, které na pozici spolumajitelů končí, nadále ale zůstávají sponzory klubu.

„Na rovinu si řekněme, že nic jiného než podíl odkoupit nám nezbylo. Uvidíme, co bude dál. Pořád platí, že prodeji podílu se nebráníme, pokud přijde někdo, kdo bude mít o klub zájem,“ říká zlínský primátor Jiří Korec.

Zlínský primátor Jiří Korec.

Jak jste jako primátor města a zástupce největšího vlastníka spokojený s uplynulou sezonou?

Připodobnil bych ji k té předchozí, kdy po turbulentní základní části přišlo vzepětí v play off. Jen letos bohužel neměla sezona sladkou tečku v podobě vítězství v první lize. Ambice má náš klub samozřejmě ty nejvyšší, ale zároveň je třeba si uvědomit, že být ve finále není samozřejmost. Své by o tom mohla říct Poruba či jiné kluby, které se do finále roky nedostaly, ačkoliv mají nemalé rozpočty, zatímco my jsme v něm byli v obou dosavadních prvoligových sezonách. Považuji tedy oba ročníky za velmi úspěšné, ačkoliv cíl je jasný. Snažíme se najít ponaučení, aby další sezona byly přece jen klidnější. Kdybychom celý rok hráli na špici tabulky a zejména doma vyhrávali, atmosféra by byla celkově lepší. Takhle byli fanoušci mnohdy rozhořčení a vznikaly mezi nimi různé rozbroje.

A ekonomicky dopadla jak?

Klub je stabilní, i když hospodaření skončilo mírně v červených číslech (zhruba dva miliony korun). To je ale dáno investicemi do zázemí a kabiny, které se dělaly loni v létě po mnoha letech. Něco zaplatil klub, něco město.

Zimní stadion má za sebou dílčí rekonstrukci, ovšem jeho stav je dlouhodobě neudržitelný. Není opravdu čas na generální rekonstrukci? Nebo stavbu nového?

Udělali jsme takové opravy, aby vydržel dalších deset let. Nyní z toho každým rokem ukrajujeme a musíme si říct, co dál. Osobně se kloním k rekonstrukci, která je však podle stávajícího projektu nachystaná v takovém rozsahu, že de facto stavíme nový zimák na místě současného. Benefity jako propojení s vedlejší ledovou plochu, práce s mládeží na jednom místě nebo energetické úspory jsou za mě tak velké, že nedává žádný smysl stavět nový stadion někde jinde.

Město chystá i jiné rozsáhlé investice, jako proměnu Velkého kina, náměstí Míru a podobně. Mají větší prioritu než zimní stadion?

To bych neřekl. Víme, že oprava zimáku by stála kolem miliardy korun, ale v našich současných možnostech není reálné zaplatit to z vlastní kapsy. Řešíme i jiné stavby a různé relikty z minulosti. Financování měst je navíc ze strany státu nastaveno tak, že všechny velké radnice mají vzrůstající investiční deficit. Ale Zlín se musí rozvíjet, ať už jde o dopravu, stavby, školství nebo kulturní a sportovní infrastrukturu. Nemůžeme dělat, že zimní stadion je v pořádku a ve stávajícím stavu nám vydrží navždy. Nebráníme se ani PPP projektu (dlouhodobý projekt za účasti soukromého partnera – pozn. red.). Pokud přijde zajímavá nabídka, budeme se o ní bavit.

Podle mých informací končí v klubu stávající spolumajitelé klubu Trinity Bank a Samohýl. Jak je nahradíte?

Ano, můžu to potvrdit. Oznámili nám, že se chtějí stáhnout. Byli znechucení ze situace, že v době, kdy se nedařilo, jim část rádoby fanoušků posílala nechutné a výhružné vzkazy na sociálních sítích či e-mailem. Řekli, že tohle nemají zapotřebí. Nadále ale zůstávají hlavními partnery klubu a budou jej finančně podporovat.

Město tedy přebere jejich podíl?

Jsme domluvení, že se budou podílet na uhrazení ztráty za loňskou sezonu. Postavili se k tomu čelem, nechtějí odcházet s minusem. Město odkoupí jejich podíl za stejnou cenu, za jakou ji kupovali, tedy 750 tisíc korun každý.

A bude to politicky průchodné? Umím si představit, že ne všechny strany v koalici jsou za to rády.

Na radě z toho velké nadšení nezavládlo, ale jsme s tím srovnaní. Na rovinu si řekněme, že nic jiného než podíl odkoupit nám nezbylo. Uvidíme, co bude dál. Pořád platí, že prodeji podílu se nebráníme, pokud přijde někdo, kdo bude mít o klub zájem. Musí však nastavit seriózní podmínky, aby bylo financování zajištěno v dostatečné výši.

Má Zlín finančně na případný návrat do extraligy? Titulární sponzor pořád chybí.

Podle mě ano. Je pravda, že rozpočet se skládá po menších partnerech, ale daří se jej naplňovat. Většina z nich slyší na to, že v případě postupu by nás podpořili ještě více. Určitě budeme konkurenceschopní. Vnímám, že například nedaleký Vsetín je zajištěný dobře a má velké partnery, kteří mu dávají balík peněz. Ve Zlíně je zkrátka situace jiná a významné sponzory se na rozdíl od minulosti nedaří najít.

Navzdory rozkolu mezi příznivci Beranů bylo hlediště stadionu Luďka Čajky zaplněné (16. února 2024)

Ano, velké podniky jako Continental Barum a další se do podpory hokeje či fotbalu nepouštějí. Rozumíte jim?

Mluvil jsem v posledních letech s řadou šéfů či majitelů společností ve Zlíně a okolí a vždycky se jich ptám, co by je motivovalo, aby profesionální sport více podpořili. Jenže řada z nich říká, že by dali peníze spíše na mládež, a ne do profisportu. I za to jsme samozřejmě rádi, ovšem potřebujeme finance i pro A tým.

Nechybí větší společenská odpovědnost některých firem? Na Západě je běžné, že více podporují sport, kulturu a další aktivity ve svém okolí.

Pokud někdo sponzoruje profesionální sport, má většinou motivaci typu zaměstnaneckého benefitu, zlepšení PR dané firmy nebo pozitivní vztah k danému sportu. Jenže má to i svoje úskalí. Někteří majitele mi říkají, že pokud by dávali více peněz na sport či kulturu, ozvou se jejich zaměstnanci, proč jim ty peníze raději nedají do mzdy. Je to složité a nejsme v takové situaci jediní. Někde mají větší štěstí, že třeba šéf velké firmy má hokej nebo fotbal rád a má na něj osobní vazby. Ve Zlíně musíme shánět peníze do rozpočtu po menších částkách, což je náročnější. Navíc všechno dnes zdražuje jak profesionálním sportovním klubům, tak firmám i občanům, roste inflace a firmy o to více zvažují, zda více podpořit svoje zaměstnance, nebo dávat peníze na PR. Nemají to jednoduché.

Po Zlíně teď kolují hlasy, že se za poslední měsíce dokončilo ovládnutí hokejového klubu lidmi z klubu Tigers Zlín. Mají pravdu?

Lidová tvořivost je očividně stále pestrá. Za poslední měsíce se v managementu spolku, čili v mládeži, nestalo nic nového, co by nebylo i na začátku minulé sezony. Obecně se asi všichni shodneme, že je nesmysl, aby ve Zlíně byly dva kluby a nespolupracovaly spolu. Klub je za mě dobře vedený a v mládeži se podařil kus práce. Fúze mezi nimi není pořád plně dokončená, ale to nijak nebrání krokům podporujícím klub Berani Zlín. Tigers například loni zdarma poskytli svoje nejlepší hráče, aby se mohli přesunout k Beranům a pomoci se záchranou nejvyšších soutěží. To se podařilo a díky tomu dnes máme mládežnické akademie na nejvyšší možné úrovni podle hodnocení svazu. Devátá třída, dorost i juniorka hrají extraligu a unikátní je, že k tomu máme i B tým, který hraje jen o soutěž níž. Kdo se v mládeži nedostane do A týmu, může hrát ve stejném městě za B tým a nemusí dojíždět do Břeclavi či jinam.

Jaká je situace kolem bývalého generálního manažera Roberta Hamrly? Pokud trestní stíhání dopadne v jeho prospěch, bude se moci vrátit do klubu?

Současné vedení funguje více než dobře a má plnou důvěru všech současných majitelů klubu. Hokejový klub směřuje správným směrem, takže není důvod něco měnit. Nejen za mě je téma návratu Roberta Hamrly do klubu již uzavřená kapitola.