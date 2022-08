Pod zlínským náměstím vznikne parkoviště, výraznou dominantou bude kašna

„Upravovali jsme rozsah podzemního parkování nebo střechu u nadzemní části, aby se dala lépe využívat,“ řekl primátor Jiří Korec. Použijí se také lepší materiály, aby byl dojem z nového náměstí působivější. Velkoryse se upraví kašna.

„Když to v dalším volebním období uděláme, půjde o největší změnu v centru Zlína za poslední desítky let. Může to být v rámci Moravy jedno z nejlepších náměstí,“ doufá náměstek primátora Pavel Brada, který má na starosti majetek města.

Zároveň se však projekt prodražuje. Město původně plánovalo, že pod náměstím bude ve dvou podzemních patrech 300 parkovacích stání. Pak jejich počet snížilo na asi polovinu, teď by jich mělo být 226. Přibyla totiž ještě místa, jež měla být v podzemí ve vnitrobloku radnice. S nimi se tam původně počítalo v rámci chystané rekonstrukce sousední budovy číslo popisné 10.

„To by se ale ekonomicky nevyplatilo, proto jsme navýšili kapacitu pod náměstím. Vyjde to levněji a dává to logiku,“ zmínil Korec.

Změnou také je, že navržená kolonáda na hranici parku bude celá zastřešená. Původně byla krytá jenom z poloviny nad navrženým pódiem a požárním výstupem z podzemního parkoviště. V místě bude rovněž informační centrum a výtah do podzemí.

„Nadzemní část bude mít jednoduché linky, které sedí do Zlína. Přirovnal bych to k parku Komenského. Také v kvalitě povrchů a materiálů došlo k velkému posunu,“ popsal Brada.

„Lidé se tam budou moci zdržovat, když tam bude mobiliář jako židličky a stoly,“ poznamenal architekt Pavel Pekár z kanceláře P. P. Architects, jejíž návrh vyhrál v soutěži na přestavbu náměstí a zpracuje také projekt.

Město vypsalo architektonickou soutěž, aby se práce mohly dělat ve dvou etapách. V první se počítá s předlážděním náměstí, parkovištěm, pódiem s kolonádou, změnou zeleně a instalací laviček. Druhá etapa obnáší zastavění sousedního parku. Zatím ale není jasné, kdy a jestli vůbec se k ní přistoupí. Proto město chce, aby i první etapa mohla být definitivní.

Rozhodne budoucí zastupitelstvo

„Chceme, aby tam mohla být pět nebo i třicet let,“ konstatoval Korec. Novinkou mají být také úpravy dosud navržené kašny v centru náměstí. Bude mít rozměry 6,15 na 6,15 metru, čímž připomene modul, podle něhož se stavěly staré baťovské budovy.

„Trysky půjdou do výšky tří metrů, bude to řešeno opravdu velkoryse. Vznikne kašna, která nebude mít v širokém okolí konkurenci,“ je přesvědčený Brada. „Chtěli jsme, aby měl Zlín v centru města významný vodní prvek, který bude opakovaně přitahovat pozornost,“ řekl Pekár.

Se vznikem parkování pod náměstím se zruší místo pro auta u nedalekého kostela. Nahradí ho jednoduchý odpočinkový prostor.

Projekt by měl být hotový na konci roku 2023, nebo na začátku roku 2024. O výstavbě rozhodne s ohledem na finanční možnosti města až budoucí vedení radnice, jež vzejde ze zářijových komunálních voleb. Původní náklady měly být 280 milionů, teď mohou přesáhnout 400 milionů korun.

Obyvatelé Zlína se budou moci s návrhem budoucí podoby náměstí také seznámit a vznášet dotazy či připomínky. Představení plánů se odehraje v pondělí 29. srpna od 17 hodin v obřadní síni radnice.

„Myslím, si, že je špatně, aby město realizovalo nákladné projekty, které jsou pak negativně přijaty. Proto se chci s občany k významným projektům potkávat, abychom vyvrátili případné mýty a polopravdy,“ uvedl Korec. Radnice hodlá umožňovat lidem seznámení s velkými projekty, jež výrazně ovlivní podobu města. První takové setkání se uskutečnilo v případě chystané přestavby Velkého kina.