Oprava zlínského tržiště se komplikuje, prodejní buňky nejspíš zůstanou

Když před osmi lety zlínský magistrát opravil podchod u náměstí Práce, výsledek byl rozpačitý. Radní se totiž nedohodli s majiteli obchůdků v jeho útrobách, kteří se k rekonstrukci nepřidali. Starší krámky tak zůstaly v původním stavu.

Podobný scénář se může opakovat při aktuální proměně centrálního zlínského tržiště Pod Kaštany.

Na starosti ji má město s výjimkou dvou současných prodejních buněk, u nichž se nedohodlo s majiteli a ti si opravu řeší sami. Na místě stávajících stánků plánují vybudovat dva nové s terasou v horní části. Jenže proti se postavili památkáři.

„Chtěli jsme, aby to bylo hezké. Vložili jsme do přípravy hodně peněz a celá stavba by byla hrazena z našich prostředků, které jsou na rozdíl od těch veřejných omezené,“ uvedl Ladislav Nesrsta, majitel jednoho stánku. A naznačil i svůj další postup: „Zřejmě stánky necháme tak, jak byly, a jenom je natřeme.“

Nespokojená je také majitelka druhé buňky Věra Fryštacká. „Pět měsíců jsme si neúspěšně vyřizovali stavební povolení a teď bychom si měli začít vyřizovat nové? Asi udělám jenom základní opravu, nová výstavba nebude,“ reagovala Fryštacká.

Pokud by šlo vše podle předpokladů, práce na výstavbě obou buněk už by se rozjely. Majitelé měli domluvené stavební firmy, objednané materiály. Vše ale museli zrušit kvůli výhradám památkářů. Těm vadilo, že vlastníci chtěli mírně rozšířit půdorys buněk, na střeše měla být terasa s posezením a mezi stánky schodiště, po němž by se na ni vystoupalo.

Památkářům vadí další podlaží

„Parcely jsou součástí kulturní památky, kterou je sousední park. Byl by to nevhodný precedens pro případné obdobné záměry uživatelů, aby se využívala i vyšší patra tržiště,“ konstatoval Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži. Památkáři souhlasí s buňkami ve stávajícím půdorysu, výšce i objemu. Majitelé tak opraví ty současné.

Kroměřížští památkáři však vydávají pouze doporučující stanovisko. Závazné vyjádření je na odboru kultury a památkové péče zlínské radnice.

„Využití střechy stánků jako další komerčně využívané plochy de facto vytvoří další podlaží. Narušilo by to ucelenou koncepci revitalizovaného tržiště a především poškodilo památkové hodnoty zámku s parkem,“ sdělil za odbor kultury mluvčí města Tomáš Melzer.

Odbor nejprve odsouhlasil odstranění stávajících stánků a potom výstavbu nových buněk ve stejném půdorysu a objemu. „Památkáři pouze neposkytli souhlas s realizací dalších přídavných konstrukcí umožňujících pohyb na střechách obou stánků,“ upřesnil Melzer.

Vlastníci na to mají jiný názor už proto, že radní dříve s jejich návrhy souhlasili. „Brala jsem to tak, že jsme s městem domluvení. Jsem z toho zklamaná. Někdo chce škodit nám, nebo městu,“ uvažuje Fryštacká. „Začínám mít pocit, že je to něčí zájem, aby se to nedělalo,“ poznamenal Nesrsta.

Primátor Jiří Korec uznává, že městská rada s úpravami s pochůznou střechou souhlasila. Z faktu, že památkový odbor záměru nedal zelenou, nadšený není. „Památková péče bohužel nenašla odvahu nebo správný argument, aby to povolila. Například s regulací, co na střeše může být umístěno, aby to nekazilo ráz, který památková péče hlídá,“ řekl Korec.

Oprava tržiště má skončit na podzim

„Investorovi se tím značně snížila přidaná hodnota, kterou chtěl od rekonstrukce získat. Je na něm, zda upraví projekt, odmaže pochozí střechu a vrátí se do objemu současných stánků a zrekonstruuje je, nebo řekne, že mu za to investice nestojí, a vrátí tam to, co bylo,“ doplnil.

Ani souhlas vedení města s návrhem neměl vliv na stavební povolení, které majitelé kvůli negativnímu vyjádření památkářů nedostali.

„Nemohli jsme jim garantovat vyjádření památkářů, protože to nespadá do našich pravomocí. Kdyby jim to povolili, tak to budeme respektovat,“ vzkázal náměstek primátora Pavel Brada, jenž má na starosti majetek města. „Státní správa je mimo dosah samosprávy,“ upozornil Korec.

Zlín s majiteli uzavřel dohodu, podle níž mají stánky ladit se vzhledem okolního tržiště, včetně barevných odstínů. „Pokud by smlouvu neplnili, můžeme postupovat právně,“ naznačil Brada.

Podle majitelů stánků je ale v dohodě i to, že obě strany budou postupovat v souladu a město už v pracích pokročilo natolik, že se mu budou obtížně dělat i jen mírnější úpravy stánků tak, aby nepoškodilo třeba novou dlažbu na tržišti.

Magistrát chce s opravou skončit letos na podzim, sám ale také řeší komplikace. Například zastřešení části tržiště je o zhruba půl metru vyšší, než bylo povoleno. Proto si to město musí dodatečně povolit, což památkářům tolik nevadí.

„Není tam záměr, aby se střecha zpřístupnila, ani nejde o enormní nárůst výšky,“ uvedl Buchta. „V průběhu stavby se tyto věcí dějí, ale v kontrastu ke stavbám stánků je to nešťastné. Vypadá to jako dvojí metr, což je špatně,“ dodal Korec.