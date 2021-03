Začátek oprav unikátního Velkého kina odhaduje Zlín na konec příštího roku

Půjde o dosud nejzásadnější zásah do památkově chráněné budovy, která vznikla ve 30. letech minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury.

„Věřím, že bychom mohli mít projekt i stavební povolení do konce roku 2022, kdy bychom mohli také kopnout do země. Někteří kolegové ale říkají, že to bude spíše v roce 2023,“ konstatoval zlínský primátor Jiří Korec (ANO).



Náklady na proměnu kina nemají přesáhnout 250 milionů korun, jasněji však bude až po dokončení projektu. Zlín už má totiž zkušenost s přípravou přestavby nedaleko stojící budovy zimního stadionu, kde se během zpracování projektu ukázalo, že práce se zvýší z původně odhadovaných 500 milionů na 900 milionů korun.

„Cena stoupla, protože se po provedených sondách ukázalo, že je beton v horším stavu, než se očekávalo. Proto se bude rekonstrukce týkat i dalších částí stadionu,“ vysvětlil Korec.



V případě Velkého kina magistrát od začátku architektonické soutěže chtěl, aby náklady nepřesáhly zmíněných čtvrt miliardy korun. Jenže památkáři požadují zachování původní nosné konstrukce kina, což se může ve výsledku prodražit.

Nosná konstrukce měří 33 metrů, nepodpírá ji žádný sloup a v době otevření kina byla nejdelší v republice. Další privilegium tehdy získala celá budova s více než dvěma tisíci sedadly, protože větší promítací sál v Československu neexistoval.

Důležité pro cenu proměny kina, jež má v budoucnu sloužit i jiným účelům, je také vybavení.



„Bude záležet na tom, do jaké kvality technického vybavení půjdeme. Ceny zvláště akusticky a provozně náročných systémů se mohou zásadně lišit,“ upozornil vedoucí odboru prostorového plánování radnice Ivo Tuček na nedávném jednání zastupitelstva, kde se zadání projektu schvalovalo.

„V momentě, kdy budeme chtít něco náročného a luxusního, to bude stát víc. Když budeme chtít šetřit, tak to bude méně, ale pravděpodobně s nižší užitnou hodnotou nebo kvalitou, například estetickou. Cenu budeme zpřesňovat v jednotlivých fázích projektové dokumentace,“ doplnil.

Peníze musí zajistit magistrát

Přípravy přestavby by měl řídit koordinátor a má vzniknout rovněž pracovní skupina, v níž budou i zástupci uživatelů budovy, společnosti Golden Apple Cinema a dětského filmového festivalu.

„Logika je jasná. Máme představu, jak lze věci uspořádat tak, aby byly účelné a dobře sloužily, a jak se vyhnout některým konfliktům v projektu. Když si hokejisté chtějí opravit stadion, mají k tomu také co povědět. Je to jenom prevence,“ argumentoval opoziční zastupitel a majitel dětského filmového festivalu Čestmír Vančura (Zlín 21).

Právě on navrhl, aby zástupci festivalu a Golden Apple Cinema mohli být při tvorbě projektu. Zlínští zastupitelé s tím souhlasili.

Na městu bude, aby zajistilo financování. I s ohledem na současnou špatnou ekonomickou situaci už totiž tuší, že bez dotací proměnu kina nezaplatí. Podle vedení radnice by na kino mohlo přispět například ministerstvo kultury, protože jde o památkově chráněný objekt.

Situace je tady podobná jako u již zmíněného zimního stadionu. Projekt na jeho přestavbu má být hotový letos na jaře a začít stavět by se mohlo na podzim. Ovšem jen když budou dotace. Město pak zvolí rychlou variantu přestavby, při níž by stadion v sezoně 2022/2023 zavřelo a hokejisté by museli hledat azyl jinde. Jednou z možností je Přerov.