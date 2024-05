Květiny se dají i jíst. Sběrem v přírodě si ale můžete spíš uškodit, radí farmářka

Je libo například svěží, nakyslou chuť, připomínající šťovík? Stačí okusit pestrý kvítek begónie. Jako lehce nasládlý salát chutnají okvětní lístky červeného tulipánu, chuť ředkviček zase připomínají oranžové květy lichořeřišnice či modré kvítky brutnáku. Použitím těchto surovin nejenže pokrm získá atraktivní vzhled, ale konzumenti do sebe dostanou i zdraví prospěšné látky.

O bylinkách a jedlých květech by mohla hodiny vyprávět Hana Neckářová. Její pelhřimovská Farma v javorové aleji je takovým rájem kvetoucího jídla. S nadsázkou řečeno si tam můžete koupit kytici do vázy nebo rostliny do truhlíku, a až vás omrzí jako dekorace, můžete jejich květy bez obav sníst.

Vaše fóliovníky jsou plné květin i sazenic, do toho máte políčka a záhony venku. Opravdu se vše, co tu pěstujete, dá jíst?

Rostliny, co u nás máme, jsou samozřejmě určené i do zahrady, do vázy, na ozdobu. Všechny jsou ale zároveň pěstované stejným způsobem – aby se daly i jíst. Druhou věcí je, že ne každá jedlá květina je také chutná. Avšak velké množství z nich určitě lidi svojí chutí příjemně překvapí, je to taková jejich přidaná hodnota.