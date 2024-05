Matriarchát neexistoval nikdy a nikde, je to jen romantický blud, říká biolog

Na ušním boltci mají někteří lidé špičku, tzv. Darwinův hrbolek. Víme, k čemu byly našim předkům dobré špičaté uši?

Na první pohled je nápadné, že lidoopi nemají o nic špičatější uši než my, takže hrbolek vypadá spíš jako náš novotvar než jako něco starobylého. Navíc – jak by se na kousku vazivové tkáně mohlo poznat a dokázat, že to je něco starobylého? Je to hezký příklad „záhady“, o níž se sto let mluví, ale těžko o ní říct něco věrohodného.

