Křižovatku u Brodu děsící řidiče kamionů čeká proměna, ustoupí jí dva domy

„Je to nebezpečné místo, riziková křižovatka. Hlavně větší auta a kamiony se do křižovatky nevejdou. Musí si široce nadjíždět, některé dokonce couvat a manévrovat. Když se potkají dvě nákladní auta proti sobě, nevyhnou se,“ popsal starosta Pohledu Milan Klement.

Potíže jsou tu na denním pořádku. Průjezd křižovatkou vadí i místním zemědělcům nebo autům, která míří do kamenolomu. Proto obec už roky usiluje o to, aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) místo upravilo a zpřehlednilo.

Nyní se místní dočkali. ŘSD začne místo upravovat co nevidět. „Dokončujeme veškeré přípravy. Zahájení prací předpokládáme příští týden a uvedení křižovatky do plného provozu pak v půlce srpna,“ uvedl minulý týden mluvčí ŘSD v Kraji Vysočina Jiří Veselý.

Podle starosty Klementa obec na projektu s ŘSD úzce spolupracovala. Její zástupci se podíleli na výběru finální varianty řešení. Jeho součástí budou demolice hned dvou domů v těsné blízkosti křižovatky.

„Kdo místo zná a znovu tudy bude projíždět na podzim, nepozná to tu. Křižovatka bude vypadat úplně jinak, navíc se otevřou nové výhledy do obce,“ řekl starosta.

Silnice se rozšíří, poloměr oblouku zvětší

Na silnici 19 se v první řadě zvětší poloměr směrového oblouku. Navrhovaný oblouk o poloměru 20 metrů doplní oboustranné, patnáct metrů dlouhé přechodnice.

„V prostoru křižovatky dojde k rozšíření jízdních pruhů z tří metrů na 5,75 metru na vnitřní straně oblouku a na 5,3 metru na vnější straně oblouku. Celková šířka zpevnění mezi obrubami dosahuje podle projektu hodnoty 11,55 metru,“ přibliž zásadní úpravu Veselý.

Rozšíření jízdních pruhů v křižovatce přinese bezpečnější průjezd vozidel, a to i těch větších a delších. Denně jich tudy projede okolo sedmnácti set, z toho až pětinu tvoří nákladní auta a kamiony.

Dům s číslem popisným 10 muselo ŘSD od původních majitelů vykoupit. Jak zmínil Milan Klement, jednání to nebyla jednoduchá a vyžádala si čas. Majitelé v domě u křižovatky ještě před rokem bydleli.

„Nechtěli z Pohledu odejít. Čekali, než se v obci objeví jiný dům, do něhož by se mohli přestěhovat. Chvíli to trvalo,“ sdělil starosta.

Druhý dům, který půjde k zemi, stojí hned naproti přes ulici. Jedná se o stavení s číslem popisným 80. Budova, která připomíná spíše ruinu bez střechy, patří městu a do budoucna ji nepotřebuje. Využije proto situace a při demolici jednoho domu nechá zbourat i druhý.

Nákladní auta si zajedou až přes Ždírec

Tak zásadní práce v silnici a v její těsné blízkosti se ovšem neobejdou bez úplné uzavírky. „Místně i časově naváže na dokončenou sanaci svahu za obcí ve směru na Přibyslav,“ zmínil Jiří Veselý. Omezení má trvat po celou dobu rekonstrukce, tedy od tohoto týdne do půlky srpna.

Uzavírková komise již schválila objízdné trasy. Vedou zvlášť pro osobní a zvlášť pro nákladní dopravu. Vozy do tří a půl tuny budou jezdit po silnici třetí třídy přes Stříbrné Hory a Krátkou Ves. Těžší vozidla musí volit trasu po silnicích prvních tříd 34 a 37 přes Ždírec nad Doubravou a Žďár nad Sázavou. Alternativou je pak cesta přes Dlouhou Ves po silnicích nižších tříd. Mezi Pohledem a Dlouhou Vsí však mají provoz řídit semafory.

„Komplikace to bude velká, hlavně pro naše zemědělce a provozovatele kamenolomu. Ale budeme se s tím muset smířit. Na uzavírky jsme tu za poslední roky zvyklí. A křižovatku je potřeba upravit, je to nutnost. Ty tři měsíce to vydržíme,“ konstatoval pohledský starosta Klement.

Zakázku na úpravu křižovatky získala od ŘSD společnost Silnice Čáslav. „Podala nejvýhodnější nabídku z celkem pěti uchazečů. Dílo provede za 4,44 milionu korun bez DPH,“ dodal Jiří Veselý.