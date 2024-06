A pak mi bajonet projel krkem. Železný Zekon nejen o tom, proč tahá auta uchem

Železný Zekon, civilním jménem Zdeněk Knedla, za svou dosavadní kariéru vytvořil desítky prapodivných rekordů. Mnohé jsou zapsané i v Guinessově knize rekordů. Nechával se přejet automobily, tahal těžká auta rukama i ušima a jiná roztlačoval oštěpem opřeným o krk. Na hlavě si nechal štípat polena, ohýbal železné tyče a trhal telefonní seznamy. Velkou část z nich vytvořil právě v Pelhřimově.

Zekone, povězte, co pro vás Pelhřimov znamená?

Pelhřimov je pro mě kultovní město. Právě on ze mě udělal mediální hvězdu. Udělal jsem tu většinu rekordů, odsud šlo vše do éteru. Byl to odrazový můstek. Bez Pelhřimova bych tady dnes nebyl, nebo by to všechno trvalo mnohem déle.