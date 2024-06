Archeologický výzkum pod brodským obchvatem měnil historii a naplnil muzeum

Štrauchovna je nejmladší, ale nic se o ní neví Šéf týmu archeologů Jakub Těsnohlídek ukazuje, co všechno s kolegy na místě bývalé dělnické kolonie poblíž Termesiv našli. Před sedmdesáti lety na těchto místech stával tábor, v němž bydleli dělníci pracující na stavbě havlíčkobrodského železničního tunelu. Jednou z lokalit, která archeology při výzkumu nejvíce překvapila, byla takzvaná Štrauchovna. Jednalo se o místo, kde býval za druhé světové války tábor vystavěný pro dělníky pracující na stavbě železničního tunelu a navazující podzemní rafinerie. „Překvapilo mě, jak je to neznámá lokalita. O táboře se nedá takřka nic zjistit. Upadl do zapomnění. I přes naše opakované výzvy se nám nepodařilo sehnat žádné pamětníky, máme jen tři staré fotografie,“ podotkl vedoucí archeologického výzkumu Jakub Těsnohlídek. Tábor byl vystavěn u cesty do brodské místní části Termesivy. Svému účelu sloužil jen během války. Těsně po ní byl sice obýván, ale zcela zanikl na začátku šedesátých let minulého století. Lokalita na periferii města byla zcela mimo hledáček tehdejší samosprávy, po jejím zániku se na ni velice rychle zapomnělo. „Víme z výzkumu i dostupných zdrojů, jak tábor vypadal, jaký byl jeho vývoj, k čemu budovy sloužily i jak zanikly. Ale chybí tomu takový ten lidský příběh, vzpomínky, jak se tam žilo,“ posteskl si Těsnohlídek.