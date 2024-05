Základní umělecké školy pod náporem dětí, láká je výtvarný obor i klavír

Učitelka si pozve do tanečního sálu několik zájemců – tři děti s maminkami. Malí uchazeči se představí. Během zkoušky si s nimi průběžně povídá, nenásilnou formou, třeba běháním do rytmu, je nechá předvést pohybové nadání. Na závěr děti zopakují tlesknutí, které slyší. To vše, aby učitelka zjistila, zda mají talent pro taneční obor. Zabere to přibližně čtvrt hodiny.

I tak můžou vypadat talentové zkoušky na základní umělecké školy (ZUŠ). Letos je o ně na Vysočině nebývalý zájem.

Jihlavská základní umělecká škola nabízí širokou škálu termínů, které si volí každý uchazeč při odesílání přihlášky sám. „Je to jednoduché, otevřou si stránky, kde je odkaz talentové zkoušky. Najdou si obor, který potřebují, vyplní přihlášku, vyberou si čas a den, kdy pak na zkoušky dorazí,“ vysvětlila ředitelka ZUŠ Jihlava Dana Fučíková.

Potvrzuje, že nejžádanější je hra na klavír. „A tam talentová zkouška probíhá tak, že zájemce musí mít připravenou lidovou píseň, kterou zazpívá. Dále musí zazpívat zahrané tóny, abychom slyšeli, jak intonuje,“ popsala Fučíková s tím, že právě na klavír jsou talentové zkoušky obecně nejtěžší. Nechybí na nich zkouška rytmu.

Ve výtvarném oboru si pak děti donesou vlastní výkresy a na zkoušce kreslí během hodiny až dvou zadanou práci. „V tanečním oboru je pak dobré si vzít nějaký dres nebo sportovní oblečení. Na zkouškách děti předvedou, jak jsou pohybově nadané,“ podotkla ředitelka.

Na ZUŠ probíhá výuka, nikoliv kroužky

Jak podotkla, někdy si rodiče pletou výuku a kroužky. „Oproti kroužkům zde máme systematickou výuku podle vzdělávacích programů, které jsou akreditované. Absolvování základní umělecké školy je pro děti výhoda, pokud chtějí jít na konzervatoř. Díky výuce jsou na ni dobře připravené,“ doplnila Fučíková.

Kdy se na ZUŠ konají talentové zkoušky Žďár nad Sázavou – 14. května a 3. června

– 14. května a 3. června Pelhřimov – 9. a 14. května od 14:30 do 17:30

– 9. a 14. května od 14:30 do 17:30 Třebíč – do 10. května, přihlášky jsou uzavřeny

– do 10. května, přihlášky jsou uzavřeny Jihlava – různě podle oboru, zájemci si určí „svůj termín“ při podávání přihlášky, podávání přihlášek na stránkách základní umělecké školy

– různě podle oboru, zájemci si určí „svůj termín“ při podávání přihlášky, podávání přihlášek na stránkách základní umělecké školy Havlíčkův Brod – 4. až 7. června

Pokud se některé děti na výuku nedostanou, může se podle ní stát, že v se září budou ještě stavy doplňovat a tak mají ještě šanci na uměleckou školu nastoupit. „Budeme dělat dodatečné průzkumy,“ zmínila ředitelka jihlavské ZUŠ.

Ve Žďáře nad Sázavou evidují pravidelně množství nepřijatých i na jiný obor než je obecně žádaný klavír. „Největší převis máme každý rok také ve výtvarném oboru, asi stovka žáků se loni vůbec nedostala,“ uvedla ředitelka žďárské ZUŠ Dana Foralová.

Větší šanci na přijetí ke studiu v hudebním oboru mají podle ní adepti se zájmem o hru na akordeon nebo žesťový nástroj. „Tam je větší šance se dostat,“ podotýká Foralová.

Děti jsou podle ní při zkouškách většinou velmi šikovné. „Občas se stane, že začnou brečet a nikdo z nich nedostane ani slovo, ale to bývá spíše výjimečně,“ dodává. Termíny talentových zkoušek na žďárské „zušce“ jsou 14. května a 3. června.

V Pelhřimově si děti zvou i před termínem

V Pelhřimově mají talentové zkoušky 9. a 14. května od 14:30 do 17:30 s tím, že pro literárně dramatický obor je lze vykonat pouze v prvním zmíněném termínu.

„Výsledky zveřejňujeme na přelomu května a června. Většinou do konce května rodiče vědí, zda byly jejich děti přijaté,“ vysvětluje ředitel ZUŠ v Pelhřimově Jiří Váňa.

Největší zájem je zde jako v ostatních školách o studium hry na klavír. „Bývá to stabilně, že o klavír je největší zájem. Horší je sehnat kvalitní profesionální učitele, ale nám se to naštěstí daří,“ upřesnil Váňa.

V Pelhřimově skončilo letos 75 absolventů napříč všemi obory, takže zhruba tento počet dětí bude moci škola přijmout. A nejen u klavíru je potřeba připravit se na velký zájem. „Na výtvarný obor máme standardně asi dvacet dětí převis, což znamená, že je nemůžeme vzít. Zpěv je také oblíbený,“ vysvětlil Váňa.

I přes to, že v Pelhřimově škola nabízí dva termíny talentových zkoušek, lze se přihlásit i mimo ně. „Každý může vyplnit přihlášku a my si ho můžeme pozvat i na předtermín. Talentová zkouška trvá přitom deset minut až čtvrt hodiny na uchazeče,“ upřesnil Jiří Váňa.

Brodská ZUŠ se chystá rozšířit smyčce

Také v Havlíčkově Brodě jsou připravení na nápor talentů. „Nástroje jsou velmi vyrovnané, velký zájem je i o akordeon, klasickou kytaru, nejen o klavír. Co je pro nás zajímavé, rádi bychom rozšiřovali smyčcové oddělení na Havlíčkobrodsku. A to i na pobočce v Přibyslavi, vítáme tedy každého zájemce,“ řekl ředitel Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod Jindřich Macek.

Talentové zkoušky napříč obory se zde konají od 4. do 7. června. „Pokud by se někdo nedostal, případné další talentovky budou v prvním týdnu v září. Ke konci školního roku se uvidí, kolik dětí odstoupí a pak budeme přesně vědět, kolik míst ještě zbude. A tak je možné doplnit ta místa v prvním týdnu školy,“ popsal Macek s tím, že na červnové talentové zkoušky se dá hlásit klidně den předem.

V třebíčské základní umělecké škole evidují letos zvýšený zájem kromě klavíru také u hry na kytaru, která začíná být podle tamní ředitelky Evy Vaňkové velmi populární. „Oblíbené je i nové přípravné studijní zaměření Malý umělec určené pro pěti až šestileté děti,“ doplnila.

I zde musí talenty odmítat kvůli kapacitě. „Převis určitě čekáme. Každoročně nám za dveřmi zůstanou žáci z kapacitních důvodů. Ne proto, že by neměli talent. Může se ale stát, že se jim o prázdninách ozveme. Pokud se nám místo uvolní, tak je oslovujeme,“ podotýká Vaňková.

Talentové zkoušky v Třebíči jsou v plném proudu a končí už 10. května. Pokud by se však u některého z oborů nenaplnila kapacita a nebyli „ve frontě“ další uchazeči, může se stát, že i po tomto termínu vzdělávací zařízení vyhlásí další kolo zkoušek.

„Už se stalo, že jsme dělali doplňovací zkoušky do tanečního oboru i na začátku školního roku. Pokud se tedy někdo nestihl přihlásit, stačí sledovat naše webové stránky, kde by se případně o takové novince dozvěděl,“ uzavřela Vaňková.