Jihlavská ZUŠ zažívá excelentní rok, národní soutěž ovládlo klavírní trio

„Jsem hrdá na svoji školu. Umístění na předních místech soutěží ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ústředních kolech dosahujeme každoročně. Letošní rok je ale mimořádný: nejde o samotného sólistu, ale komorní seskupení, kde musí být vynikající celé hráčské složení,“ komentovala úspěch ředitelka jihlavské ZUŠ Dana Fučíková.

„Učitelé i žáci do toho od loňského září investovali mnoho času navíc včetně zkoušení o víkendech nebo delších soustředění. Je to spousta hodin, všem patří dík a zasloužená odměna,“ řekla pedagožka Martina Charvátová, pedagožka hry na violoncello.

Aby uspěli, musí žáci dosahovat vysoké technické a hráčské úrovně a mít zkušenosti s koncertním vystupováním. „Máme opravdu skvělé žáky a máme z čeho vybírat,“ konstatovala Fučíková. „Komorní hra je skvělá společným vytvářením hudby, společnou zodpovědností, vyjít si vstříc, být poctiví. To společné dílo je i umocněná radost, když se daří,“ dodala Charvátová.

Její studentka Zuzana Dubová z úspěšného tria nyní dokončuje studium jihlavského gymnázia a od září bude pokračovat na brněnské konzervatoři. „Je to pro mě jeden z mých největších úspěchů, poprvé jsem měla účast na absolutním vítězství. V komorních seskupeních se na úspěchu podílí všichni, je to tak jiným způsobem náročné,“ řekla Dubová.

Skoro celý den v napětí

Na violoncello hraje Zuzana od svých sedmi let. Trému však ona i její kolegové pociťují při soutěžních vystoupeních stále.

Další úspěchy ZUŠ Jihlava Ze zmíněného ústředního kola soutěže si další první ceny odvážela dvě klavírní tria pod vedením Evy Fišerové, Ivety Horáčkové, Hany Vysloužilové, Martiny Charvátové a Věry Chmelové ze spolupracující ZUŠ Orchidea Brno. Pedagožky Eva Fišerová (klavír) a Martina Charvátová (violoncello) obdržely Zvláštní cenu poroty za pedagogické vedení. V ústředním kole soutěže komorních souborů s převahou žesťových dechových nástrojů v Liberci ve své kategorii zvítězil komorní soubor Tros Hornos pod vedením Jitky Molvové, dále Kvarteto hlubokých žesťů (pedagog Jakub Mašek) a za hru na tubu získal zvláštní ocenění poroty Vojtěch Vladeka. V soutěži komorních souborů s převahou dechových nástrojů ve své kategorii zvítězilo VAMM - Kvarteto zobcových fléten (pedagožka Dana Slavíková) a 1. cenu získalo i trio KlaViNa (pedagožky Dana Slavíková, Štěpánka Šimonová, Hana Doležalová), 2. cenu trio Légére pod vedením Dany Slavíkové, Antonína Veselého a Evy Fišerové. Třetí cenu získalo Trio zobcových fléten pod vedením Lucie Hedejové.

„Vždycky jsme nervózní, ale snažíme se vzájemně uklidnit a pak už si říkáme, že si to tam jdeme jenom užít. Pak už je to pro nás jenom radost s tím, že chceme hudbou něco předávat posluchačům,“ pověděla Dubová.

Trio své soutěžní skladby odehrálo dopoledne a výsledek se hudebníci dozvěděli až večer. „Takže jsme byli v napětí, ale říkali jsme si, že i když to nedopadne, tak to nevadí, že jsme si to i tak užili. Absolutní vítězství s plným počtem bodů od celé poroty jsme nečekali, takže to bylo velké nadšení,“ líčí Dubová.

Klavírní trio hrálo v soutěži romantickou skladbu od Carla Marii von Webera a pak soudobou skladbu od Františka Fialy zkomponovanou přímo pro toto klavírní trio.

„Měli jsme s kolegy z tria mnoho zkoušek a scházeli jsme se a hráli i mimo ty oficiální zkoušky, protože nás to bavilo a chtěli jsme pro tu naši hru udělat maximum. Každý má asi někdy období, kdy ho ta cvičení nebaví, nebo si říká, zda to má smysl, ale u mě vždycky převládlo přesvědčení, že mě to opravdu baví. Když mi dělalo problémy cvičení, řekla jsem si, že to přejde a bude to zase dobré,“ říká Dubová, která si kromě cella dělá radost ještě hrou na ukulele. Zajímá ji také výtvarné umění. Kromě klasické hudby poslouchá rock i pop.

V poslední červnový den bude Zuzana Dubová koncertovat na festivale Smetanova Litomyšl v rámci projektu MenART, stipendijního programu pro nadané studenty.

A dál do budoucna? „Bavilo by mě hrát klasickou hudbu v nějakém tělese, ale chtěla bych zkusit i moderní hudbu nebo hru v orchestru hrajícím filmovou hudbu,“ uvažuje violoncellistka Zuzana Dubová.