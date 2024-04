Dominanta žďárského náměstí změní podobu, město opraví Starou radnici

Město obdrželo známku Evropského dědictví Cenným titulem se pyšní Žďár nad Sázavou – stal se držitelem známky European Heritage Label (EHL), tedy Evropské dědictví. „Je to značka, již uděluje Evropská komise, a já bych se nebál ji nazvat jako druhé UNESCO,“ uvedl starosta Martin Mrkos s tím, že jde o historickou událost, a to zrovna 30 let po zařazení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam UNESCO. Titul získalo město díky svému pětiletému aktivnímu zapojení do projektu s názvem Cisterciácké krajiny spojující Evropu. Na něm se podílí společně s šestnácti partnery z tuzemska i ciziny. V Česku teď se Žďárem získala značku ještě tři města – Vyšší Brod, Plasy a Velehrad. „Na Vysočině skončil titul EHL vůbec poprvé,“ zdůraznil Mrkos. Díky ocenění dostane Žďár dotaci na renovaci Staré radnice, kde vznikne moderní návštěvnické centrum věnující se právě cisterciácké krajině. Vybudovány budou i cisterciácké stezky, jež spojí město, klášter a okolí. „Chceme ukázat krajinotvorné prvky, které jsou s cisterciáky spojeny, ať už jde o rybníky, hamry, dvory, pole, lesy i celkový ráz krajiny,“ objasnil Mrkos. Jedna stezka má mít asi dva kilometry, druhá patnáct. „Trasy budou vyznačeny a opatřeny informačními tabulemi, bude tam i navigační systém v češtině, angličtině a němčině,“ dodala mluvčí města Blanka Sobolová. Na vznik stezek obdrží Žďár dotaci půl milionu korun. Jejich slavnostní symbolické otevření se koná v sobotu 27. dubna od půl desáté ráno.