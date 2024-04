Studenti chtějí oživit žďárský park, v němž se konají pašije. Přibýt má hrad

„Hrady“ tvoří i řada terénních nerovností. Kopce slouží v zimě pro sáňkování dětí a zjara zase jako dějiště tradiční pašijové hry. „Já si ale pamatuji, že někdy v 90. letech tady na těch kopcích byly i atrakce pro děti, různé dřevěné domky a prolézačky. Říkali jsme tomu hrady a trávili tu spoustu času. Postupně ale vše chátralo a stavby pak zmizely,“ zavzpomínala Markéta Růžičková, někdejší obyvatelka Libušína.

Název „hrady“ ale zůstal a většina místních při jeho vyslovení ví, o jakou oblast se jedná.

Jako Sázavské hrady pojmenovali projekt, jenž se věnuje obnově parku, i studenti žďárského gymnázia. Čtveřice ve složení Dominik Zábranský, Jakub Hrdina, Kateřina Procházková a Elle Štěpánková v něm usiluje o to, aby areál více ožil a sloužil co nejširšímu spektru obyvatel – od dětí až po seniory.

„Na projektu jsme začali pracovat loni v říjnu, teď jsme jej dokončili a soutěžíme s ním,“ popsal vedoucí týmu Dominik Zábranský.

Důležitý byl názor veřejnosti

V soutěži Navrhni projekt, pořádané ministerstvem pro místní rozvoj, prošla jejich práce prvním schvalovacím kolem i druhým, regionálním. V něm se záměr utkal s projektem z Libereckého kraje – a zvítězil. Nyní se tým chystá na celostátní kolo, které se koná 17. dubna.

Místní si přejí i vodní prvky Že si místní přejí, aby se park při sídlišti Libušín dál rozvíjel, dokazují i výsledky participativního rozpočtu z roku 2021. V něm totiž navrhovatelé zvítězili s nápadem na vybudování brouzdaliště a dalších vodních prvků právě při okraji tohoto areálu. Voda z potoka Staviště, který se u parku vlévá do řeky Sázavy, měla být využita pro nejrůznější vodní atrakce – například koryta a mlýnky.

Lidé si přáli rovněž pláž nebo lepší přístup k vodnímu toku. Zda však dojde k uskutečnění tohoto záměru ještě letos, v tuto chvíli jasné není. „Co se týče vodního prvku a participativního rozpočtu, tam je projekt hotov. Teď se k němu musí vyjádřit Povodí Vltavy. Odpověď od nich zatím nemáme,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.

Než se studenti do příprav vůbec pustili, zjišťovali názor veřejnosti. „Rozeslali jsme dotazník po gymnáziu, odpovídali v něm studenti i učitelé. Ptali jsme se také lidí přímo v ulicích města. Z dotazníku a od občanů jsme dostali hned několik podnětů, co by si v parku představovali – například dětské hřiště, zeleň, lavičky,“ vyjmenoval Zábranský.

Důležité bylo i setkání se seniory z domů s pečovatelskou službou těsně sousedících s parkem. Zrovna oni totiž lokalitu denně využívají k vycházkám. „Senioři by si v parku přáli víc laviček, kde si mohou sednout, ideálně ve stínu. Další podstatnou věcí jsou cesty, jichž je málo, jsou zarostlé, a tedy i úzké. Pro seniory je důležité stezky obnovit a rozšířit tak, aby na ně mohli třeba i s chodítky,“ popsal vedoucí týmu.

Při následném návrhu budoucí podoby parku studenti pracovali s metodami takzvaného taktického urbanismu, kdy v terénu a pomocí satelitních snímků zjišťovali vyšlapané pěšiny a podle toho tvořili nové trasy. „Jednou z nich může být cesta hned na začátku parku při příchodu z centra, která zajistí nový vstup do parku,“ navrhuje Zábranský. V těchto místech si gymnazisté představují i stinný lesopark.

Na starostu udělal projekt dojem

V druhé části areálu navrhují herní část pro rodiče s dětmi. „Právě děti byly skupinou, na niž jsme se snažili myslet,“ shoduje se čtveřice. Centrální hřiště – s odkazem na minulost ve tvaru hradu – má mít tři části pro různé skupiny ratolestí. Na své si přijdou starší uživatelé i ti nejmenší.

„Třetí a často opomíjenou skupinou jsou děti s handicapem. Pro ně jsme vytvořili celou část hřiště, kde mohou využít vyvýšená pískoviště, pod něž lze zajet s vozíčkem, speciální houpačku či herní tabule umístěné opět ve výši vozíčku,“ popsal Zábranský. Zdůraznil, že všechny části jsou v jednom komplexu, aby děti s handicapem nebyly vyčleňovány.

V parku studenti plánují i naučnou stezku a dětskou hru, dále plochy pro relax – ty vedle běžných laviček či piknikových ploch zahrnují i dřevěná lehátka, posezení u ohniště, tvarované lavičky či betonové schody na nábřeží. Součástí plánů je rovněž výměna stávajícího, nevhodně a nebezpečně natočeného mostu na cyklostezce při okraji parku.

Aktivitu studentského týmu vítá i žďárská radnice. S jejich prací se už seznámil starosta Martin Mrkos a záměr má být představen i dalším radním. „Projekt na mě udělal obrovský dojem. Budou-li k tomu studenti svolní, rádi bychom ho využili jako prakticky připravenou studii pro další práci. Obsahuje vše, na čem stavíme environmentální, urbanistické a architektonické směřování v našem městě,“ chválí Mrkos.

Prostor pro pašije zůstane zachován

Možnou obnovu parku vnímá jako dobrý nápad i místostarosta Rostislav Dvořák. „Ač jsem neměl ještě možnost projekt vidět, rozhodně vítám, když se do rozvoje města aktivně zapojují mladí lidé, kteří mívají zajímavé nápady a originální pohledy na věc,“ míní Dvořák.

Dodal, že by v libušínském parku rád i po případných úpravách zachoval možnost konání tradičních pašijí a dalších akcí. Na to je podle autorů projektu pamatováno. „Nový dětský hrad bude mít přizpůsobenou velikost i pro dospělého člověka, aby se tam mohly opět hrát křesťanské pašije,“ objasnil Zábranský.

Vznik nových hracích ploch i obnovu těch původních provádí město v duchu své Strategie hřišť. „Osobně bych byl rád, kdyby se právě ‚hrady‘ mohly stát dalším hřištěm v pořadí. To ale budeme muset nejprve projednat s ostatními kolegy ve vedení města,“ podotkl starosta.