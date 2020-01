Jednadvacáté století si žádá něco jiného, obhajuje Žďár změnu infocentra

Službu turistického informačního centra (TIC) pro Žďár nad Sázavou téměř šestadvacet let zajišťoval Bohuslav Nahodil. Provozoval ho společně se svou cestovní kanceláří Santinitour. Tak to ovšem bude fungovat už jen do konce února. Pak se vedení zařízení ujme město.



„Nebyl již dlouhodobě udržitelný model, kdy se vedle prodeje zájezdů paralelně poskytovaly služby TIC. Tím, že šlo o externího provozovatele na základě smlouvy, nemělo město dostatečně přímý vliv na kvalitu služeb. Jednadvacáté století vyžaduje jiný provozní model,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos.

Radní proto rozhodli o zařazení činnosti centra pod nově vzniklý odbor školství, kultury, sportu a marketingu. „To přinese možnost jeho flexibilnějšího řízení, další výhodou jsou i zkušenosti vedoucího odboru Petra Sedláka z oblasti cestovního ruchu,“ vysvětlil Mrkos.

Změna však s sebou nenese pouze zmiňovanou modernizaci, ale rovněž výrazně vyšší náklady, než tomu bylo doposud.

Bohuslav Nahodil za poskytování informačních služeb turistům i dalším zájemcům od města ročně inkasuje částku 170 tisíc korun. Naproti tomu do městské kasy odvádí nájemné, které činí bezmála 103 tisíc korun za rok.

Roční provoz má vyjít na jeden a čtvrt milionu korun

Nový provozovatel „íčka“, tedy město, počítá s ročními náklady ve výši zhruba jeden a čtvrt milionu korun. V nich jsou zahrnuty mzdy dvou stálých zaměstnanců, výpomoc brigádnických pracovníků v hlavní sezoně na dohodu o provedení práce a provozní náklady.

Kolem 460 tisíc korun pak bude stát rekonstrukce, která čeká zařízení během března a dubna. Nepůjde ale o žádné zásadní stavební úpravy, modernizace se má dotýkat pouze interiéru současného TIC.

„Jedná se o vybavení nábytkem, světly, o výmalbu a nezbytné technické vybavení,“ vyjmenoval Martin Mrkos.

Hlavní změny se podle jeho slov dotknou spíše samotného fungování zařízení. Stávající provozní doba o víkendech zůstane zachována jak v sezoně, tak mimo ni, chystá se však zrušení hodinové polední přestávky v pracovní dny.

„Sezona v současné době končí 20. září. My ji protáhneme až do konce tohoto měsíce. Na počátku každého roku budou také vyhodnoceny svátky a jejich předpokládaný dopad na prodloužené víkendy. Podle toho bude naplánována i provozní doba v těchto dnech,“ přiblížil žďárský starosta.

Ve spolupráci s lokální firmou radnice plánuje v „íčku“ nově zřídit dětský koutek. V nabídce informačního zařízení se kromě propagačních materiálů objeví rovněž nejrůznější regionální produkty jak pro turisty, tak pro obyvatele Žďáru.

Vstřícnost i ochotu pracovníků centra si turisté pochvalovali

Přestože ukončení dlouholetých nájemních a smluvních vztahů mezi městem a Bohuslavem Nahodilem probíhá dle vedení města na základě vzájemné dohody, ten ze změny rozhodně nadšený není.

„V TIC jsem pro město pracoval od roku 1995, tedy téměř dvacet šest let. Vysočinu jsem studoval dvanáct let a jako patriota Žďárska a blízkého okolí mě to velice bavilo - troufám si říci, že v posledních osmi letech více jak samotná cestovní kancelář,“ zrekapituloval Nahodil.

Hodnotit svoje provozování TIC nechce, to je podle jeho slov záležitost návštěvníků. Ti mohou svoje dojmy zapisovat i do kroniky „íčka“, jichž se tam už nashromáždilo velké množství.

„Dobrý den všem tady, moc mě potěšil svým přístupem pán zde v infocentru - vše hezky vysvětlil, popsal, nabídl informační materiály. Tohle je rozhodně nejkrásnější infocentrum v ČR! Prostor, kde by se člověk rád zdržoval často. Jen tak dál - pro město moc dobrá prezentace. Děkujeme, Dáša Zelená, Ostrava,“ zní například jeden ze zápisů z poslední doby.

Po dobu rekonstrukce prostor stávajícího TIC (v březnu a dubnu) Žďár zcela bez informačních služeb nezůstane. „Kontinuita bude zachována - současný provozovatel bude mít od března 2020 svoje TIC a cestovní kancelář ve vlastním objektu ve Veselské ulici,“ dodal Mrkos.

V režii města je turistické centrum i ve Velkém Meziříčí

Například ve Velkém Meziříčí, které má zhruba jedenáct a půl tisíce obyvatel, je informační centrum plně v režii města. „O jeho chod se starají dvě stálé zaměstnankyně na plný pracovní úvazek,“ popsala mluvčí tamní radnice Michaela Hudková.



Na fungování zařízení je pro letošek v rozpočtu vyčleněn jeden milion a 123 tisíc korun. Dalších 400 tisíc korun dají Velkomeziříčští za vydávání propagačních materiálů, 40 tisíc pak ještě za kalendář města. Celkový objem peněz je o necelých 100 tisíc korun vyšší, než tomu bylo loni.

„Mezi nejžádanější služby informačního centra patří například prodej vlakových a autobusových jízdních řádů, dárkových předmětů a regionálních publikací či poskytování aktuálních informací o městských památkách, kulturním a sportovním dění i místních podnikatelských subjektech,“ vyjmenovala Hudková.

Pracovnice „íčka“ prodávají rovněž lístky na městský ples, turistické známky, parkovací kotouče nebo zájemcům pomohou s kopírováním a skenováním dokumentů. Infocentrum spravuje také turistický portál města turistikavm.cz, facebookový profil města a zajišťuje provoz recepce ve vstupní hale budovy městského úřadu.