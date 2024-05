Díky historikovi po letech ožijí drby a klepy o majitelích brodských vil

„Chrámu“ by se mohl vrátit někdejší lesk Šupichova vila připomínající antický chrám na začátku června 2021 vyhořela a dosud je neobyvatelná. Na tu noc asi majitelé a obyvatelé historického skvostu v havlíčkobrodské Nádražní ulici nezapomenou. Bylo 6. června 2021, když k jedinečné Šupichově vile mířilo několik jednotek hasičů. S plameny bojovaly od noci až do dopoledne. Marně. Oheň spolykal celou střechu, prohořela patra, utrpěla i fasáda. Co nezničil oheň, dokončily tisíce litrů vody. Škoda se vyšplhala do desítek milionů korun. Budova je dodnes v havarijním stavu. Je neobyvatelná, místo střechy se ve větru třepotají jen cáry potrhané plachty. Přitom v minulosti to býval skvost. Vilu si pro svoji rodinu postavil v novorenesančním stylu slavný stavitel Josef Šupich v roce 1881. Šedá budova je postavena netypicky k ulici zády, hlavní vchod má směrem k bývalému areálu parní pily. Celá působila dojmem antického chrámu se sgrafity v podobě stavebních pomůcek. Na fasádě je patrný nápis Vita ad artem – artem ad vitam, tedy Žij pro umění a umění ti zajistí život věčný. Po třech letech od ničivého požáru se vila snad dočká postupné rekonstrukce. Do oprav by se měl pustit soukromý vlastník. „Loni chtěli majitelé zrušit nad budovou památkovou ochranu. Tomu nebylo vyhověno. Po několika složitých jednáních oznámili, že mají zájem objekt uvést do původního stavu,“ prohlásil v únoru před zastupiteli města havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Radnice se majitelům rozhodla přispět částkou převyšující 1,3 milionu korun. Nebylo to však rozhodnutí jednomyslné. Několik jednotlivců bylo proti příspěvku. „Ač se jednalo o památku, byl objekt využíván komerčně. Dokonce se mluvilo o načerno zřízené ubytovně. To měl být i důvod, proč budova vyhořela. Nechci podpořit příspěvek soukromému majiteli, který památku nevyužívá dobře,“ pravil tehdy pirát Jan Kerber. Oficiální závěry, proč začalo hořet a proč plameny budovu natolik poničily, hasiči dodnes nezveřejnili. Majitel budovy je však od počátku přesvědčen, že šlo o úmyslné zapálení.