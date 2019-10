Žďárská radnice chce omezit reklamu v ulicích a dát jí jednotnou podobu

Reklamy a poutaše by navíc měla mít jednotný vzhled. „Nemůžeme samozřejmě čekat skokové změny. Je to dlouhodobá a systematická práce, kterou osobně odhaduji na nějakých pět až deset let. Výsledky budou sice přicházet postupně, ale věřím, že ten celkový dojem za to potom bude stát,“ míní žďárský starosta Martin Mrkos.



Jedním z kroků, který k plánované změně povede, je dialog šéfů radnice s místními podnikateli o tom, jak by se měl marketing jejich provozoven zlepšit. A následně se stanoví kritéria, jež by museli při propagaci svých podniků jejich vlastníci dodržovat.

Proměna čeká například také placenou reklamu umístěnou na několika desítkách městských sloupů veřejného osvětlení.



„Měla by mít jasné parametry, a to jak co se týče rozměrů, tak i celkové vizuální podoby a grafického ztvárnění - třeba použitých barev nebo fontů písma,“ vysvětlil Martin Mrkos.

Posledním plánovaným krokem je pak stanovení pravidel města pro stavby a zařízení, která jsou určena k reklamě a informování. Týkat se to bude například přenosných cedulí postavených obvykle na chodnících.

„Součástí bude rovněž manuál dobré praxe, který by měl mít doporučující charakter,“ dodal žďárský starosta s tím, že vzorem i inspirací je pro Žďár v tomto ohledu například Znojmo nebo Brno-střed. Tam se podle něj povedlo z veřejných prostor dostat rušivou reklamu pryč.

Ta zbývající musí zapadnout do stanovených vzhledových škatulek, aby jako celek ladila.