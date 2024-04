Jihlava rozšíří parkovací zóny. Dojíždějící jsou nám ukradení, řekl radní

Se zaváděním systému začal magistrát loni, počínaje vlastním centrem. Od počátku jej provázejí negativní reakce značné části obyvatel. Kritici radnici vytýkají, že zpoplatňuje parkování i tam, kde bylo bezplatné, a že systém je komplikovaný a často se mění jeho pravidla.

Nyní proto vedení města změnilo postup a s předstihem uspořádalo sérii veřejných besed na téma chystaných změn. Ve středu se uskutečnila už třetí z nich.

Zájem Jihlavanů o účast je enormní. První besedy se zúčastnilo 140 lidí, v úterý na druhé bylo 120 lidí, kapacita sálu k sezení byla naplněna, stejně jako ve středu. „Na začátku jsme tak velký zájem nečekali. Ukazuje se, že je to dobrá cesta, jak ty informace lidem sdělit. Je vidět, že to lidi zajímá,“ řekl radní David Beke (ODS).

Vedení města zjevně nebere negativní emoce obyvatel města na lehkou váhu – zastoupení na besedě bylo reprezentativní. Úterní dvouhodinové akce se účastnil kromě Bekeho i autor parkovací koncepce Dalibor Pituch, primátor Petr Ryška (ODS), lidovecký radní Petr Piáček a celá řada úředníků z magistrátu.

Pečující o rodiče zaplatí taky?

Proč podobné besedy radnice uspořádala až nyní? Podle Bekeho proto, že nyní se zaváděné změny dotknou nejvíce obyvatel. Dotčené oblasti jsou totiž převážně panelákovým sídlištěm.

„Zpětně nahlíženo jsme ty besedy asi mohli udělat už loni. Pořád máme pocit, že informace o novém systému k lidem našimi dosavadními informačními kanály nedoputovávají,“ dodal Beke.

26. října 2023

Úterní beseda byla klidná. Po půlhodinové prezentaci byl zbytek času věnován odpovědím na dotazy z publika. Místní obyvatelka Julie Ryšavá poukázala na možný problém, kdy může zpoplatněné parkování odradit ty, kteří jezdí pečovat o starší rodiče.

„Děti mohou získat 200 volných hodin za rok, ale to je jak nic. Jde o princip, staří lidé jsou namydlení,“ řekla.

Pituch reagoval, že pro dojíždějící z větší dálky je cena za cestu větší než následná platba za parkování. „Nejsme v systému schopni rozeznat ty, kteří jedou o někoho pečovat, od těch, kteří mají v té ulici druhé, třetí, páté auto,“ dodal.

„Napište mi, vyřešíme to“

Několik tazatelů se ptalo, zda si budou muset platit parkování, když jim kvůli opravám ulice bude znemožněn vjezd na jejich soukromé pozemky.

V tu chvíli se do diskuse zapojil i Ryška. „To je relevantní dotaz. Napište mi a tyhle věci dořešíme, třeba nějakou výjimkou,“ řekl.

Úzká Telečská ulice během letoška přijde o parkovací místa. Lidé tam totiž parkují po obou stranách, takže ulice je dlouhodobě reálně průjezdná jen „cikcak“ jedním pruhem. Část zrušených parkovacích míst by se však měla časem vrátit.

„Věřím, že snad už na podzim bychom tam mohli nějaké úpravy v tom smyslu udělat,“ řekl Beke. Ulice však musí být nejprve převedena z vlastnictví kraje na město.

O dojíždějící ať se postará zaměstnavatel

Sám Beke občas přešel do emotivního vyjádření. „Nás to (práce na parkovací koncepci) všechny akorát otravuje, je to spousta práce a času a jediné, co za to je, že dostaneme pěkně vynadáno. A dělá se to jen proto, že část populace není schopna respektovat pravidla,“ řekl při odpovědi na dotaz, jaké jsou z nového systému a pokut výtěžky.

Tazatel se nenechal zaskočit: „Tak to je dobře, že máme v Jihlavě úředníky, kteří to dělají z lásky.“ „Máte takovou smůlu,“ reagoval Beke.

O chvíli později se opět rozběhly Bekeho myšlenky, když řekl: „Nám jsou ti dojíždějící vlastně ukradení, o jejich parkování ať se postará jejich zaměstnavatel.“

Na závěr diskuse se k úvaze vrátil a dodal, že parkovací systém autoři připravovali od roku 2019. „Problém je obrovský, auta přibývají raketově. Systém se snažíme nastavit, aby fungoval. Máme v tom tisíce hodin práce.“