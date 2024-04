Na D1 přibudou další zákazy předjíždění kamionů. Chceme plynulý provoz, říká ŘSD

„Zákaz platí pro vozidla nad 3,5 tuny. Znamená to, že se netýká pouze kamionů. Vozidla nad 3,5 tuny budou smět předjíždět jen v úsecích, kdy jsou v jednom směru tři pruhy, což platí většinou pro stoupání. Jinak budou muset jet v pomalém pruhu,“ uvedl Rýdl.

Od podzimu platí zákaz předjíždění vozidel nad 3,5 tuny od 90. do 112. kilometru a od 141. do 182. kilometru. Už dříve se stejné nařízení začalo týkat úseku mezi 183. kilometrem až po Brno. Instalace značek na chybějících částech D1, která začala v sobotu, potrvá do konce května.

„Cílem není nějaká šikana řidičů. Ale chceme, aby na dálnici, která je důležitou tepnou pro evropskou dopravu, byl plynulý provoz,“ uvedl Rýdl.

„Kontrolám dodržování zákazu předjíždění kamionů se věnují policisté z dálničního oddělení Velký Beranov a z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v rámci běžného výkonu služby nebo při mimořádných dopravněbezpečnostních akcích. Za porušení lze uložit pokutu až 5 500 korun a řidič dostane šest trestných bodů,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

Dodala, že od ledna policisté z dálničního dopravního oddělení ve Velkém Beranově uložili 757 pokut v příkazním řízení za 3,5 milionu korun.

Zákaz předjíždění kamionů bude platit také na úsecích dálnice D2, D8 a D11. A to vždy především v okruhu Prahy.